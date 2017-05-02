Авиалесоохрана: половина лесов Урала загорелась из-за выжигания травы

Публикации за 02.05.17

За выходные в Свердловской области загорелось более полусотни гектаров леса. В половине случаев вина лежит на тех, кто сжигает траву и мусор, – жаркая и сухая погода способствует тому, что огонь распространяется дальше. На сегодняшний день продолжают гореть несколько десятков гектаров леса.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана», за вчерашний день в регионах России было ликвидировано 187 лесных пожаров на площади 8 136 га. К сегодняшней полуночи тушили 37 лесных пожаров. Данные о действующих лесных пожарах в Свердловской области от Федерального агентства лесного хозяйства разнятся: в пресс-релизе указано, что к полуночи в регионе тушили 3 пожара на площади 27 га, в оперативной сводке по всем регионам сообщается, что таких пожаров 5, на площади 67 га. Так или иначе, но в большинстве случаев виноваты поджигатели травы.

«За прошедшие субботу и воскресенье (28 и 29 апреля) в результате переходов в лес огня выжиганий сухой травы на сопредельных с лесом территориях в Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях возникла половина от всех возникших лесных пожаров. Другая часть возгораний в лесах возникла вследствие неосторожного обращения с огнем в лесу», – сообщает Авиалесоохрана.

Добавим, на территории Свердловской области в 11 муниципальных образованиях действует особый противопожарный режим, среди прочего это означает запрет на сжигание травы, разведение костров в лесах. А в соседней Челябинской области в одном из муниципальных районов уже ввели режим ЧС из-за лесных пожаров.

«В случае обнаружения лесного пожара следует звонить на телефон Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства «Прямая линия лесной охраны»: 8-800-100-94-00», – просят в федеральном агентстве.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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