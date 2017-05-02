Свердловские следователи предупредили чиновников об уголовной ответственности за лесные пожары: «Практика уже имеется»

Публикации за 02.05.17

Следственный комитет Свердловской области напомнил главам муниципальных образований о том, что лесные пожары могут обернуться не только административным штрафом, но реальным лишением свободы. Например, если вовремя не убрать свалку или сухую траву. Такие прецеденты по России уже были, буквально на днях главу сельсовета заподозрили в халатности.

В Свердловской области, напомним, начался сезон лесных пожаров. К сегодняшнему дню горит 5 участков на площади 66 га. По данным Авиалесоохраны, в большинстве из них виноваты поджигатели травы, еще часть «приходится» на долю любителей отдыха на природе. «В связи с наступлением тёплой погоды на территории региона и возникающей в связи с этим пожароопасной ситуацией, следственное управление СК России по Свердловской области обращается к гражданам с просьбой быть осторожней и соблюдать ограничения, которые устанавливаются в такой период. В том числе, в период действия особого противопожарного режима полностью запрещаются любые действия с открытым огнём», – сообщили NDNews.ru сегодня в пресс-службе СУ СК по Свердловской области. На Среднем Урале особый противопожарный режим введен на территории 14 муниципалитетов. Запрещается разводить костры в частном секторе, на дачах, в местах отдыха, запрещено сжигать мусор и сухую растительность, палить траву. За нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима грозит административная ответственность: на граждан в размере от 2 000 до 4 000 рублей; на должностное лицо – от 15 000 до 30 000 рублей; на юридическое лицо – от 400 000 до 500 000 рублей.

Пожар может обернуться сроком для виновного – по ст.167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшего причинение значительного ущерба») или по ст.168 УК РФ («Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности»). «Кроме того, следственное управление областного Следственного комитета отдельно обращает внимание должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по противопожарной безопасности, о возможной ответственности указанных должностных лиц по статье «Халатность» (ст.293 УК РФ) при несоблюдении требований по организации проведения противопожарных мероприятий. Санкция за совершение данного преступления (при наличии наиболее серьёзных, значительных последствий) предусмотрена уголовным законом вплоть до 7 лет лишения свободы. Необходимо напомнить, что в ряде следственных управлений Следственного комитета уже имеется практика привлечения к уголовной ответственности непосредственно глав муниципальных образований в связи с халатностью в пожароопасный период, которая привела к причинению существенного ущерба гражданам», – весьма прозрачно намекнули в СУ СК.

К примеру, в феврале прошлого года был вынесен приговор в отношении главы сельсовета в Республике Хакасия, из-за халатности которого загорелся поселок Трошкин. Глава сельсовета не позаботился о своевременной уборке несанкционированной свалке и о создании противопожарных полос, в итоге загорелась свалка, а от нее по сухой траве огонь распространился до населенного пункта, где сгорели дома и хозпостройки.

И буквально на днях, 29 апреля, было возбуждено уголовное дело в отношении главы муниципального образования сельское поселение «Гремячинское» Республики Бурятия. Отсутствие защитных противопожарных минерализованных полос, неубранная сухая растительность в местности, находящейся близ леса и торфяников привела к огромному пожару. На окраине села Черемушки загорелась трава, огонь перекинулся на поселок, сгорели 17 домов, несколько административных зданий.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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