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Екатеринбург

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Публикации за 02.05.17

В первомайских демонстрациях приняли участие 169 тысяч человек

В первомайских демонстрациях приняли участие 169 тысяч человек

Первого мая на территории Свердловской области было проведено 122 мероприятия, в которых приняли участие порядка 169 тысяч человек.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД, для обеспечения общественного порядка задействовалось 2111 сотрудников полиции, 150 сотрудников частных охранных организаций, 203 ДНД, 20 казаков, на случай осложнения оперативной обстановки формировался резерв из 385 полицейских. По сообщению полиции, грубых нарушений общественного порядка не допущено.

Напомним, в Екатеринбурге на праздничное шествие профсоюзов и «Единой России» . Хорошая погода способствовала хорошему настроению, правда, традиционную губернаторскую речь с постамента памятника Ленину на площади 1905 года никто из демонстрантов особенно не слушал, и еще до ее окончания трудящиеся потянулись прочь. Среди пожеланий ораторов (кроме губернатора, выступали депутаты и профсоюзные активисты), звучало – «хорошего вам настроения», что невольно вызывало ассоциации с не самым удачным выступлением федерального премьера Дмитрия Медведева.

«Хорошего настроения» пожелали гражданам и активисты КПРФ, чья колонна шла второй. В этом году она оказалась еще малочисленнее, чем в прошлом – не более 200 человек, большинство из которых составляли пожилые «Дети войны».

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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