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Екатеринбург

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Публикации за 02.05.17

Врио губернатора улетел в Сочи вслед за болельщиками ФК «Урал»

Врио губернатора улетел в Сочи вслед за болельщиками ФК «Урал»

Врио губернатора Евгений Куйвашев после празднования Дня Весны и Труда отправился в Сочи. Традиционного «четвергового» заседания правительства на этой неделе не будет.

«На этой неделе не планировалось проведение заседания правительства. Это связано с работой губернатора в Сочи, участием в заседании Госсовета, а также с участием в серии праздничных мероприятий, посвящённых Дню Победы», – заявил NDNews.ru директор департамента информполитики губернатора Александр Иванов.

Добавим, что у Евгения Куйвашева может быть и еще одна веская причина для посещения приморского курорта: сегодня вечером » и попытается впервые в своей истории завоевать Кубок России по футболу. Сегодня утром на специальном рейсе по маршруту Екатеринбург – Сочи – Екатеринбург из Кольцово вылетели 155 болельщиков «шмелей» и игроки спортивной школы «Урал». Всего на стадионе «Фишт» ожидается около 2 тыс. любителей футбола из Екатеринбурга и других городов уральского региона. До места проведения финала Кубка России фанаты отправились на самолетах, поездах и личном автотранспорте. Из Москвы едут порядка 5 тысяч болельщиков «Локомотива».

Екатеринбург, Сочи, Евгения Вирачева

Екатеринбург, Сочи. Другие новости 02.05.17

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