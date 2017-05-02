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Екатеринбург

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Публикации за 02.05.17

Чартер с болельщиками «Урала» отправился в Сочи на финал Кубка России (ФОТО)

Чартер с болельщиками «Урала» отправился в Сочи на финал Кубка России (ФОТО)

Из аэропорта «Кольцово» в Сочи отправился чартер с болельщиками ФК «Урал». Екатеринбургский клуб сегодня вечером на стадионе «Фишт» проведет матч против столичного «Локомотива» и попытается впервые в своей истории завоевать Кубок России по футболу.

Новый День: Чартер с болельщиками ''Урала'' отправился в Сочи на финал Кубка России (ФОТО)

Как передает корреспондент NDNews.ru, на специальном рейсе по маршруту Екатеринбург – Сочи – Екатеринбург полетят 155 болельщиков «шмелей» и игроки спортивной школы «Урал». Всего на стадионе «Фишт» ожидается около 2 тыс. любителей футбола из Екатеринбурга и других городов уральского региона. До места проведения финала Кубка России фанаты отправились на самолетах, поездах и личном автотранспорте. Из Москвы едут порядка 5 тысяч болельщиков «Локомотива». Всего на данный момент продано более 18 тысяч билетов, сообщил федеральным СМИ глава Сочи Анатолий Пахомов. Общая вместимость стадиона «Фишт» составляет 48 тысяч человек.

Новый День: Чартер с болельщиками ''Урала'' отправился в Сочи на финал Кубка России (ФОТО)

Игроки ФК «Урал» прибыли в Сочи накануне, 1 мая. Вечером они провели на «Фиште» первую тренировку. В пресс-службе клуба заявляют, что футболисты находятся в боевом настроении. К тому же, основа «Урала» не играла недавний матч против «Терека» в рамках премьер-лиги – на эту игру в Грозный отправился экспериментальный состав «шмелей» (который проиграл со счетом 5:2 – прим. ред.). В екатеринбургском клубе не скрывают, что основная задача сейчас – завоевание Кубка России, а не турнирная таблица в российском чемпионате.

Добавим, что 1 мая в Адлере состоялся гала-матч между киберфутболистами «Урала» и «Локо». Одному из сильнейших киберспортсменов России Антону Кленову, представляющему «железнодорожников», противостоял воспитанник ДЮСШ «Урал», и один из лучших игроков в FIFA в Екатеринбурге Влад Хабибулин. Уральский игрок достойно сражался против более опытного соперника, особенно в первом матче имел несколько 100-процентных моментов для взятия ворот, но уступил в противостоянии до двух побед со счетом 0-2.

Напомним, 6 апреля в полуфинале Кубка России ФК «Урал» на своем поле переиграл казанский «Рубин» со счетом 2:1 и впервые в своей истории вышел в финал турнира. До этого «шмели» выбили из борьбы ФК «Краснодар», отыгравшись со счета 0:3 и вырвав победу в серии пенальти.

За второй по значимости трофей в российском футболе «оранжево-черные» будут 2 мая биться с московским «Локомотивом», который в другом полуфинале одержал минимальную победу над «Уфой». Финальный матч начнется в 20:45 по уральскому времени на стадионе «Фишт», где три года назад проходили церемонии открытия и закрытия Олимпиады. Победитель Кубка России получит право принять участие в Лиге Европы сезона 2017/18 с группового этапа.

Новый День: Чартер с болельщиками ''Урала'' отправился в Сочи на финал Кубка России (ФОТО)

NDNews.ru будет вести текстовую трансляцию из Сочи. Добавим, что в Екатеринбурге планируют обустроить специальную фан-зону для массового просмотра финала Кубка России.

За день до финала

Екатеринбург, Игнат Бакин

Екатеринбург. Другие новости 02.05.17

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