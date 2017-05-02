Чартер с болельщиками «Урала» отправился в Сочи на финал Кубка России (ФОТО)

Публикации за 02.05.17

Из аэропорта «Кольцово» в Сочи отправился чартер с болельщиками ФК «Урал». Екатеринбургский клуб сегодня вечером на стадионе «Фишт» проведет матч против столичного «Локомотива» и попытается впервые в своей истории завоевать Кубок России по футболу.

Как передает корреспондент NDNews.ru, на специальном рейсе по маршруту Екатеринбург – Сочи – Екатеринбург полетят 155 болельщиков «шмелей» и игроки спортивной школы «Урал». Всего на стадионе «Фишт» ожидается около 2 тыс. любителей футбола из Екатеринбурга и других городов уральского региона. До места проведения финала Кубка России фанаты отправились на самолетах, поездах и личном автотранспорте. Из Москвы едут порядка 5 тысяч болельщиков «Локомотива». Всего на данный момент продано более 18 тысяч билетов, сообщил федеральным СМИ глава Сочи Анатолий Пахомов. Общая вместимость стадиона «Фишт» составляет 48 тысяч человек.

Игроки ФК «Урал» прибыли в Сочи накануне, 1 мая. Вечером они провели на «Фиште» первую тренировку. В пресс-службе клуба заявляют, что футболисты находятся в боевом настроении. К тому же, основа «Урала» не играла недавний матч против «Терека» в рамках премьер-лиги – на эту игру в Грозный отправился экспериментальный состав «шмелей» (который проиграл со счетом 5:2 – прим. ред.). В екатеринбургском клубе не скрывают, что основная задача сейчас – завоевание Кубка России, а не турнирная таблица в российском чемпионате.

Добавим, что 1 мая в Адлере состоялся гала-матч между киберфутболистами «Урала» и «Локо». Одному из сильнейших киберспортсменов России Антону Кленову, представляющему «железнодорожников», противостоял воспитанник ДЮСШ «Урал», и один из лучших игроков в FIFA в Екатеринбурге Влад Хабибулин. Уральский игрок достойно сражался против более опытного соперника, особенно в первом матче имел несколько 100-процентных моментов для взятия ворот, но уступил в противостоянии до двух побед со счетом 0-2.

Напомним, 6 апреля в полуфинале Кубка России ФК «Урал» на своем поле переиграл казанский «Рубин» со счетом 2:1 и впервые в своей истории вышел в финал турнира. До этого «шмели» выбили из борьбы ФК «Краснодар», отыгравшись со счета 0:3 и вырвав победу в серии пенальти.

За второй по значимости трофей в российском футболе «оранжево-черные» будут 2 мая биться с московским «Локомотивом», который в другом полуфинале одержал минимальную победу над «Уфой». Финальный матч начнется в 20:45 по уральскому времени на стадионе «Фишт», где три года назад проходили церемонии открытия и закрытия Олимпиады. Победитель Кубка России получит право принять участие в Лиге Европы сезона 2017/18 с группового этапа.

NDNews.ru будет вести текстовую трансляцию из Сочи. Добавим, что в Екатеринбурге планируют обустроить специальную фан-зону для массового просмотра финала Кубка России.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=fxM4pLQKX48&rel=0">Video</a> За день до финала

Екатеринбург, Игнат Бакин

Екатеринбург. Другие новости 02.05.17

Центр Екатеринбурга снова перекроют из-за репетиции парада. / Екатеринбург снова перешагнул рубеж в 1,5 миллиона жителей. / Жительница Белоярского из ревности зарезала сожителя и соперницу. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»