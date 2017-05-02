Главный тренер «Урала»: после скандала в Питере ждем интересную встречу

Публикации за 02.05.17

В преддверии финала Кубка России против московского «Локомотива» главный тренер «Урала» Александр Тарханов дал небольшую пресс-конференцию. Высказывания наставника «оранжево-черных» приводит пресс-служба екатеринбургского клуба.

– Ощущения самые приятные, стадион потрясающий. Мы не ждали такую погоду. Хорошо, что не душно. Прекрасно понимаем, что проведем своего рода генеральную репетицию перед Кубком конфедераций. Это будет первая официальная игра такого уровня на «Фиште». Недавно «Урал» поучаствовал в открытии арены «Санкт-Петербург». Там приключился скандал, здесь ждем интересную встречу.

– Александр Федорович, вы получаете возможность взять первый трофей в карьере. Что испытываете?

– Категорически не согласен. Разве я не работал в «Спартаке» ассистентом Олега Романцева? Выигранные в ту пору золотые медали чемпионата я считаю и своими тоже. Давайте придерживаться такой линии. Она наиболее верна. Кстати, как главный тренер я несколько раз выступал в полуфинале. Тогда решить задачу не удалось, сейчас будем стараться сделать все, чтобы завоевать Кубок.

– Как вам поле?

–Отличное. Никаких нареканий.

– Как вы относитесь к коллеге?

– Мы никогда не ругались, даже в 1990-е годы, когда мой ЦСКА играл с «Локомотивом». Напротив, встречались после игр и подолгу беседовали. Всегда отлично ладили. Уважаем друг друга.

– Оба клуба синхронно проиграли два последних матча в чемпионате. Это может как-то повлиять на предстоящую игру?

– Дата игры добавила сложностей обеим командам. Пришлось расставлять приоритеты, чем-то жертвовать. Считаю, правильнее было бы организовать финал в самом конце сезона. Сначала выявить чемпиона, затем обладателя Кубка. Такой финальный аккорд. Но имеем конкретную дату – 2 мая. Приходится отталкиваться от нее.

– Назовите, пожалуйста, самого опасного игрока у соперников.

– Вся команда «Локомотив». Если же по персоналиям, хорошо играют Алексей Миранчук и Мануэл Фернандеш. Плюс Ари хорошо вписался в команду.

– На предматчевой тренировке «Урала» игроки весело смеялись, собравшись в круг. Что обсуждали?

– Так я вам и раскрыл наши секреты (улыбается – прим. ред.). Единственное, поздравили Дениса Кулакова, которому сегодня исполнился 31 год. Он, кстати, единственный, кто у нас не сможет сыграть. Но прилетел в Сочи вместе с командой.

Главный матч в истории «Урала» пройдет сегодня на стадионе «Фишт», начало поединка – в 18.45 по московскому времени. Футболисты «Урала» прилетели в Сочи накануне, вечером провели предыгровую тренировку. Все футболисты команды, за исключением травмированных Георгия Чантурии и Владимира Хозина, тренировались в общей группе. Из-за дисквалификации вынужден будет пропустить матч защитник «Урала» Денис Кулаков, получивший в ходе предыдущих матчей розыгрыша две желтые карточки.

Как передает корреспондент NDNews.ru, ожидается, что «Урал» на трибунах стадиона поддержат около 2 тысяч болельщиков. Некоторые из них уже прибыли в город, кто-то прилетает сегодня, в том числе, и на специально организованном клубом чартерном рейсе. Те болельщики, кто остался в Екатеринбурге, смогут посмотреть игру все вместе в фан-зоне на улице Вайнера (за ТРЦ «Гринвич»).

«Урал» дважды побеждал в Кубках ФНЛ, выигрывал первенство ФНЛ. Эти трофеи были завоеваны с 2012 по 2013 годы. Но самую главную победу в своей истории екатеринбуржцы имеют шанс одержать сегодня. «Урал» впервые вышел в финал Кубка страны и попробует сходу завоевать престижный трофей. Первый крупный турнир в своей карьере главного тренера может выиграть наставник «Урала» Александр Тарханов.

Отметим, что в случае победы в Кубке России «Урал» завоюет право на участие в Лиге Европы в сезоне-2017/18. Причем, победитель Кубка начнет турнир сразу с группового этапа.

«Локомотив» побеждал в Кубках страны шесть раз. Последний – в 2015 году. По количеству побед в этом турнире «железнодорожники» являются вторым клубом России, уступая только столичному ЦСКА. В случае победы над «Уралом» главный тренер «Локо» Юрий Семин станет самым титулованным отечественным тренером. Для этого титула ему не хватает всего одного трофея.

Известно, что ФК «Урал» пригласил на финал Кубка России против «Локомотива» бывших главных тренеров команды – специалистов, работавших в клубе в разные годы. Это Павел Гусев (работал главным тренером «Урала» в 2003-2004 и 2012-2013 годах), Александр Побегалов (2005-2009, 2012 годы) и Борис Стукалов (2010 год). Все они приедут в Сочи и будут 2 мая переживать за «Урал», отмечают в пресс-службе екатеринбургской команды.

В пятницу, 28 апреля, в Сочи прибыл поезд, на котором делегация Российского футбольного союза привезла 17-килограммовый трофей Кубка России. Представителей РФС встречали с хлебом-солью и народными песнями. Гостей приветствовали сочинские школьники и юные футболисты – члены местных клубов. До начала финальной встречи Кубок России будет находиться в Музее спортивной славы Сочи.

Фото пресс-службы ФК «Урал»

Екатеринбург, Игнат Бакин

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