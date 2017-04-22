«Совести у вас нет, б***ь!»: что творилось под трибунами после матча «Зенит» – «Урал» (ВИДЕО)

Публикации за 22.04.17

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Игроки и руководство ФК «Урал» крайне эмоционально отреагировали на сегодняшнее судейство в матче «Зенит» – «Урал» (2:0), в ходе которого арбитр удалил с поля сразу трех игроков екатеринбургского клуба. Об этом свидетельствуют не только их высказывания в рамках общения с журналистами, но и видео, которое оказалось в распоряжении NDNews.ru.

Видеозапись была сделана сразу после окончания встречи в подтрибунном помещении. Игроки, уходя в раздевалку, критикуют футбольную систему, намекая на то, что «Зениту» всячески помогают для получения положительного результата. «Хоть раз честно выиграйте!», – бросает фразу кто-то из футболистов. Но еще более откровенно, с матом, высказывается человек, чей голос очень похож на голос президента ФК «Урал» Григория Иванова. С надрывом он, в частности, кричит (ненормативная лексика удалена – прим. ред.): «Че ты творишь? Не стыдно вообще, у вас совести нет! Никогда в России не будет футбола с таким судейством».

До этого Григорий Иванов, комментируя СМИ скандальный матч, сказал следующее: «Какие вопросы?! Вы посмотрите, какой футбол в нашей стране! Не мне, а этим… задавайте вопросы. Как я должен защитить своих ребят? Мне что, пойти к судье этому? Или что? Ребята спрашивают: «Григорий Викторович, почему нас так?». А что я им скажу? Что я должен делать? Я считаю, что мы играли лучше. Ребята молодцы. Они получат премию, потому что бились, играли и показали, что они настоящие мужики. Судья испортил матч» («Чемпионат.ком»). Он также сообщил, что у тренерского штаба не было мысли уводить команду с поля после третьего удаления, но матч, так или иначе, оставил огромное количество вопросов и неприятный осадок.

Ранее насчет матча «Зенит» – «Урал» (2:0), который обслуживал Алексей Еськов, высказался президент Российского футбольного союза Виталий Мутко, заявивший, что «не увидел сегодня на поле арбитра, который носит эмблему ФИФА». В более резкой форме выступил главный тренер «Урала» Александр Тарханова. По его мнению, судья сделал все, чтобы «Зенит» выиграл. Как отметил наставник «оранжево-черных», Еськов «поймал кайф от красных карточек», команда «просто попала под танк». Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов назвал матч беспределом и отметил, что на месте Тарханова он бы увел команду с поля.

Напомним, сегодняшняя игра стала первой в истории на новом стадионе «Зенит-Арена» (он же «Крестовский», «Санкт-Петербург») и закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Результат, скорее всего, был бы другой, если бы не три удаления в составе «Урала». Сначала хавбек уральцев Эрик Бикфалви получил вторую желтую карточку в подкате против Игоря Смольникова, после чего форвард «шмелей» Роман Павлюченко в агрессивной манере начал выражать недовольство решением главного арбитра Алексея Еськова. Нападающий сошелся с рефери голова к голове, а потом крутил пальцем у виска и обращался к судье на повышенных тонах из-за спин отрезавших его от Еськова партнеров. Третьим с поля был удален Роман Емельянов.

Сейчас «Зенит» занимает третье место с 46 очками. У идущего вторым ЦСКА – 47, у «Спартака» – 54. «Урал» с 29 очками остался на 10-м месте. В следующем, 25-м туре клуб из Екатеринбурга во вторник, 25 апреля, сыграет в гостях со «Спартаком».

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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Мутко: я не увидел в матче «Зенит» – «Урал» судью, который носит эмблему ФИФА. / «Посмотрите, какой футбол в нашей стране!». Комментарии к абсурдному матчу «Зенит» – «Урал» с тремя удалениями. / Скандал на открытии «Зенит-Арены»: арбитр удалил трех игроков «Урала». Читать дальше

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