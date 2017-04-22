Мутко: я не увидел в матче «Зенит» – «Урал» судью, который носит эмблему ФИФА

Публикации за 22.04.17

Очередное мнение насчет абсурдного матча «Зенит» – «Урал» (2:0), в ходе которого арбитр удалил трех футболистов екатеринбургского клуба, высказал президент Российского футбольного союза Виталий Мутко. Эта игра стала первой на стадионе «Санкт-Петербург». «Шмели» доигрывали встречу ввосьмером из-за удалений Эрика Бикфалви, Романа Павлюченко и Емельянова. Встречу обслуживал Алексей Еськов из Москвы.

«Что касается судейства, то есть специальные органы, которые должны анализировать и ставить оценки. Могу сказать – может, на эмоциях – я не увидел на поле судью, который носит эмблему ФИФА. Игра, конечно, выльется в дискуссию. Вы знаете, я никогда стараюсь не давать оценку, у нас есть эксперты; правда, иногда они немного субъективны, посмотрим, что они сейчас будут рассказывать. Главный тренер «Зенита» часто говорит, что все против его команды, но хотел бы еще раз отметить, что матч длится до 90-й минуты и надо анализировать собственную игру, собственные ошибки», – цитирует Мутко ТАСС.

Ранее действия судьи резко раскритиковали президент и главный тренер «Урала», известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов и другие эксперты. Игра стала первой в истории на новом стадионе «Зенит-Арена» (он же «Крестовский», «Санкт-Петербург») и закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Результат, скорее всего, был бы другой, если бы не три удаления в составе «Урала». Сначала хавбек уральцев Эрик Бикфалви получил вторую желтую карточку в подкате против Игоря Смольникова, после чего форвард «шмелей» Роман Павлюченко в агрессивной манере начал выражать недовольство решением главного арбитра Алексея Еськова. Нападающий сошелся с рефери голова к голове, а потом крутил пальцем у виска и обращался к судье на повышенных тонах из-за спин отрезавших его от Еськова партнеров. Третьим с поля был удален Роман Емельянов.

Сейчас «Зенит» занимает третье место с 46 очками. У идущего вторым ЦСКА – 47, «Спартака» перед сегодняшним гостевым матчем с «Ростовом» имеет 54. «Урал» с 29 очками остался на 10-м месте. В следующем, 25-м туре клуб из Екатеринбурга во вторник, 25 апреля, сыграет в гостях со «Спартаком».

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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