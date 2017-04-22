«Посмотрите, какой футбол в нашей стране!» / Комментарии к абсурдному матчу «Зенит» – «Урал» с тремя удалениями

Публикации за 22.04.17

Абсурдный матч открытия нового стадиона «Зенит-Арена» (он же «Крестовский») между «Зенитом» и «Уралом», в ходе которого арбитр удалил трех игроков екатеринбургской команды, вызвал шквал комментариев.

Как передает корреспондент NDNews.ru, одним из первых о судействе матча 24-го тура РФПЛ эмоционально высказался президент ФК «Урал» Григорий Иванов. Журналисты попросили его оценить действия главного арбитра встречи Алексея Еськова, который во втором тайме удалил с поля трех игроков уральского клуба. «Какие вопросы?! Вы посмотрите, какой футбол в нашей стране! Не мне, а этим… задавайте вопросы», – сказал Иванов в беседе с «Чемпионат.ком».

Жестко раскритиковал главного судью известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов: «Беспредел! Ну что же творит этот Еськов? Не умеешь судить, но зачем так в наглую делать?! Я бы на месте Тарханова увел бы команду с поля, – заявил Хусаинов, которого цитирует «Спорт Экпресс». – Ребята, что вы делаете?! Сразу было видно, что Бикфалви сыграл сначала в мяч. Смольников опоздал к мячу, убери ногу и не получил бы повреждения. Это не нарушение со стороны игрока «Урала». А Еськов стал вторым Кошшои!». Он также добавил, что Еськов своей грубой ошибкой спровоцировал и удаление Романа Павлюченко (ему теперь, скорее всего, грозит многоматчевая дисквалификация – прим. ред.). При этом, по мнению Хусаинова, судья должен был удалить с поля не только Романа Емельянова (третьего по счету в составе «Урала»), но и Артема Дзюбу из «Зенита».

В свою очередь главный тренер «Зенита» Мирча Луческу во флэш-интервью сказал, что вопрос по удалениям нужно задавать арбитрам, но реакция «Урала», по его мнению, «была неадекватна». В то же время, он добавил, что ему бы не хотелось выигрывать так, как это было в матче с «Уралом».

Со своим комментарием выступил и наставник «Урала» Александр Тарханов: «Безобразное судейство! Он [судья] делал все для того, чтобы нас… Ну просто безобразие, – сказал Тарханов в эфире программы «Все на матч»». – У нас было достаточно моментов – и в первом тайме было довольно много подходов, и во втором вообще стопроцентные были моменты. Когда мы играли в равных составах, то не уступали им, даже преимущество было во втором тайме. Теперь состава у нас нет, удаления… Ну так нельзя судить! Понимаю, праздник, все такое, но нельзя же так явно судить».

Игра стала первой в истории на новом стадионе «Зенит-Арена» (он же «Крестовский», «Санкт-Петербург») и закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Результат, скорее всего, был бы другой, если бы не три удаления в составе «Урала». Сначала хавбек уральцев Эрик Бикфалви получил вторую желтую карточку в подкате против Игоря Смольникова, после чего форвард «шмелей» Роман Павлюченко в агрессивной манере начал выражать недовольство решением главного арбитра Алексея Еськова.

Нападающий сошелся с рефери голова к голове, а потом крутил пальцем у виска и обращался к судье на повышенных тонах из-за спин отрезавших его от Еськова партнеров. Третьим с поля был удален Роман Емельянов.

Еще одним мнением о победе сине-бело-голубых над «Уралом» поделился экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов, которого цитирует «СЭ»: «Что касается первого удаления, то на видео видно, что игрок «Урала» наступил на ногу сопернику. Хотя с трибуны и без повторов смотрелось так, будто игрок «Урала» был первым на мяче. Сейчас в судействе часто меняются правила, отдаю этот момент на откуп судье. А удаление Павлюченко… Я не умею читать по губам. Видимо, он сказал слишком много слов, которые нельзя говорить. Хотел бы снять шляпу перед игроками «Урала», которые в конце матча побежали вперёд всей командой, побежали отыгрываться. Блестящая команда».

Сейчас «Зенит» занимает третье место с 46 очками. У идущего вторым ЦСКА – 47, «Спартака» перед сегодняшним гостевым матчем с «Ростовом» имеет 54. «Урал» с 29 очками остался на 10-м месте. В следующем, 25-м туре клуб из Екатеринбурга во вторник, 25 апреля, сыграет в гостях со «Спартаком».

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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