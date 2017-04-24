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Публикации за 24.04.17

Арбитра скандального матча «Зенит» – «Урал» отстранили от следующей игры / Чтобы дать ему «психологически отдохнуть»

Арбитра скандального матча «Зенит» – «Урал» отстранили от следующей игры Чтобы дать ему «психологически отдохнуть»

Контрольно-дисциплинарный комитет России принял решение отстранить арбитра скандального матча между «Зенитом» и «Уралом» от следующей игры в рамках чемпионата РФПЛ. Судить встречу ЦСКА и «Локомотива» будет другой человек. Правда, причины отстранения Алексея Еськова кажутся довольно странными.

Как пишет сегодня «Спорт-Экспресс», арбитром встречи будет Сергей Карасев, а в КДК объяснили, что Еськову дали возможность «психологически восстановиться». «Я говорил с Еськовым – у него есть некоторая психологическая усталость. Не хочется усугублять ситуацию. Надо, чтобы прошло какое-то время, чтобы арбитр восстановился. Лучший психолог в данной ситуации – время, чтобы человек просто передохнул», – приводит издание слова главы департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского.

Напомним, во время субботней встречи «Зенита» с «Уралом» на только что открывшемся стадионе «Крестовском» рефери Алексей Еськов сделал своеобразный хет-трик, удалив с поля троих игроков екатеринбургского клуба. В результате хозяева новой арены выиграли со счетом 2:0, но судейство вызвало шквал критики – как со стороны болельщиков и представителей ФК «Урал», так и со стороны спортивных функционеров, чиновников и политиков.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 24.04.17

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