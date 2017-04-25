Арбитр матча «Зенит» – «Урал» объяснил удаление Бикфалви «безрассудством» футболиста

Публикации за 25.04.17

Главный судья скандального матча между «Зенитом» и «Уралом» Алексей Еськов дал первые комментарии относительно своих решений во время первой игры на новом стадионе питерцев «Крестовский». В частности, он рассказал, почему удалил Эрика Бикфалви, который сыграл в мяч.

Отвечая на вопрос, почему Еськов показал «горчичник» футболисту «Урала», арбитр матча рассказал, что следовал рекомендациям УЕФА. «Их показывают нам как на предсезонных сборах, так и на семинарах с участием зарубежных судей. Моменты в этих нарезках похожие – футболист играет в мяч, после чего шипами попадает в голеностоп. Да. Момент сложный, но нас обязывают делать именно так. Если не принимаю в матчах под эгидой УЕФА такие решения, мне снижают оценку», – рассказал он в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Еськов объяснил, что действия Бикфалви трактуются как фол. «Потому что, попадая сначала в мяч, затем футболист играет и открытыми шипами. Даже несмотря на то, что сначала человек касается мяча, это безрассудное действие», – отметил судья.

Он также рассказал, что после резонанса, который пошел после матча, ему стали звонить коллеги, которые поддерживали его. Комментировать удаление других игроков – Романа Павлюченко и Романа Емельянова Алексей Еськов не стал, предложив дождаться заседания контрольно-дисциплинарной комиссии.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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