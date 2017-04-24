ФК «Урал» будет добиваться пожизненной дисквалификации арбитра Еськова

Публикации за 24.04.17

Футбольный клуб «Урал» подал протест на абсурдное судейство в матче с питерским «Зенитом», который завершился обидным поражением уральцев. Екатеринбургская команда будет добиваться пожизненного отстранения арбитра Алексея Еськова, который обслуживал эту игру и удалил с поля сразу трех игроков «Урала».

Как передает корреспондент NDNews.ru, о поданном официальном протесте заявил главный тренер «Урала» Александр Тарханов. Президент клуба Григорий Иванов добавил, что «шмели» хотят добиться максимально возможного наказания для арбитра. «Мы всё отметили в рапорте делегата, а в протоколе не имеем права писать жалобу, – сказал Иванов, которого цитирует ТАСС. – Мое мнение – судья работал предвзято, сейчас посмотрим, какое решение вынесет комиссия. Будем бороться, такой судья вообще не должен судить, мы будем добиваться, чтобы его отстранили вообще, чтобы другим неповадно было, ведь надо, чтобы такие люди заканчивали с судейством. Вся страна видела это, все об этом говорят, мне позвонило много людей, среди которых не только наши болельщики».

Контрольно-квалификационная комиссия РФС сразу после окончания 24-го тура премьер-лиги планирует решить судьбу арбитра Алексея Еськова. Вероятнее всего, решение по делу Еськова будет принято в понедельник вечером или утром во вторник. Уже в среду Еськов должен судить московское дерби ЦСКА и «Локомотива». Это один из ключевых поединков в борьбе за призовые места.

Ранее стало известно, что депутат Госдумы Андрей Альшевских, представляющий в российском парламенте Свердловскую область намерен направить запрос в Российский футбольный союз с просьбой дать оценку качеству судейства на матче команд «Урал» и «Зенит». С аналогичным требованием к РФС обратился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Напомним, 22 апреля «Урал» проиграл «Зениту» на новом стадионе «Зенит-Арена» (он же «Крестовский», «Санкт-Петербург») со счетом 2:0. Матч стал первым в истории новой арены, поэтому для игроков «Зенита» было делом принципа победить.

Результат, скорее всего, был бы другой, если бы не три удаления в составе «Урала». Сначала хавбек уральцев Эрик Бикфалви получил вторую желтую карточку в подкате против Игоря Смольникова, после чего форвард «шмелей» Роман Павлюченко в агрессивной манере начал выражать недовольство решением главного арбитра Алексея Еськова. Нападающий сошелся с рефери голова к голове, а потом крутил пальцем у виска и обращался к судье на повышенных тонах из-за спин отрезавших его от Еськова партнеров. Третьим с поля был удален Роман Емельянов. Эпизоды с удалением как минимум двух игроков «Урала» вызвали серьезные вопросы у всех, кто наблюдал за игрой.

Насчет матча «Зенит» – «Урал», который обслуживал Еськов, высказался президент Российского футбольного союза Виталий Мутко, заявивший, что «не увидел на поле арбитра, который носит эмблему ФИФА». В более резкой форме выступил главный тренер «Урала» Александр Тарханов. По его мнению, судья сделал все, чтобы «Зенит» выиграл. Как отметил наставник «оранжево-черных», Еськов «поймал кайф от красных карточек», команда «просто попала под танк». Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов назвал матч беспределом и отметил, что на месте Тарханова он бы увел команду с поля.

Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт указал на то, что за такое судейство можно и схлопотать. По мнению Рапопорта, арбитры обязаны быть нейтральными и не поддаваться влиянию внешних факторов, принимая взвешенные решения.

Президент «Урала» Григорий Иванов, комментируя 22 апреля СМИ скандальный матч, сказал также следующее: «Какие вопросы?! Вы посмотрите, какой футбол в нашей стране! Не мне, а этим… задавайте вопросы. Как я должен защитить своих ребят? Мне что, пойти к судье этому? Или что? Ребята спрашивают: «Григорий Викторович, почему нас так?». А что я им скажу? Что я должен делать? Я считаю, что мы играли лучше. Ребята молодцы. Они получат премию, потому что бились, играли и показали, что они настоящие мужики. Судья испортил матч».

После 24 туров чемпионата России «Урал» располагается на десятой строчке в турнирной таблице, имея в активе 29 очков. В следующем туре 25 апреля екатеринбуржцы сыграют на выезде с лидером чемпионата – московским «Спартаком», который на днях проиграл «Ростову», пропустив три мяча.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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