Глава КДК РФС назвал поведение «Урала» неподобающим из-за трех удалений

Публикации за 24.04.17

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц назвал вопросы, которые внесены в повестку очередного заседания организации после матчей 24-го тура РФПЛ.

Как передает корреспондент NDNews.ru, по его словам, два матча («Крылья Советов» – «Рубин» и «Краснодар» – «Арсенал») специалисты изучат из-за поведения болельщиков. В первом случае они демонстрировали несогласованный баннер, во втором – атрибутику с матом. Поединок «Ростов» – «Спартак» попал в повестку из-за удаления полузащитника Дениса Глушакова.

Но больше всего вопросов – к скандальному матчу между «Зенитом» и «Уралом». Первое, что заинтересовало КДК РФС, – это поведение болельщиков гостей, которые использовали на стадионе пиротехнику. «Кроме того, будет рассмотрено неподобающее поведение команды «Урал», которая получила три удаления. И отдельно рассмотрим удаление нападающего «Урала» Романа Павлюченко», – заявил Григорьянц.

Позиция КДК РФС идет вразрез с мнением руководства «Урала», которое подало протест на абсурдное судейство в матче с питерским «Зенитом». Екатеринбургская команда будет добиваться пожизненного отстранения арбитра Алексея Еськова, который обслуживал эту игру и удалил с поля сразу трех игроков «Урала». Впрочем, есть еще контрольно-квалификационная комиссия РФС, которая проведет свое заседание после окончания 24-го тура премьер-лиги, в ходе которого будет ставиться вопрос о справедливом судействе Еськова.

Ранее стало известно, что депутат Госдумы Андрей Альшевских, представляющий в российском парламенте Свердловскую область намерен направить запрос в Российский футбольный союз с просьбой дать оценку качеству судейства на матче команд «Урал» и «Зенит». С аналогичным требованием к РФС обратился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Напомним, 22 апреля «Урал» проиграл «Зениту» на новом стадионе «Зенит-Арена» (он же «Крестовский», «Санкт-Петербург») со счетом 0:2. Матч стал первым в истории новой арены, поэтому для игроков «Зенита» было делом принципа победить.

Результат, скорее всего, был бы другой, если бы не три удаления в составе «Урала». Сначала хавбек уральцев Эрик Бикфалви получил вторую желтую карточку в подкате против Игоря Смольникова, после чего форвард «шмелей» Роман Павлюченко в агрессивной манере начал выражать недовольство решением главного арбитра Алексея Еськова. Нападающий сошелся с рефери голова к голове, а потом крутил пальцем у виска и обращался к судье на повышенных тонах из-за спин отрезавших его от Еськова партнеров. Третьим с поля был удален Роман Емельянов. Эпизоды с удалением как минимум двух игроков «Урала» вызвали серьезные вопросы у всех, кто наблюдал за игрой.

Насчет матча «Зенит» – «Урал», который обслуживал Еськов, высказался президент Российского футбольного союза Виталий Мутко, заявивший, что «не увидел на поле арбитра, который носит эмблему ФИФА». В более резкой форме выступил главный тренер «Урала» Александр Тарханов. По его мнению, судья сделал все, чтобы «Зенит» выиграл. Как отметил наставник «оранжево-черных», Еськов «поймал кайф от красных карточек», команда «просто попала под танк». Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов назвал матч беспределом и отметил, что на месте Тарханова он бы увел команду с поля.

Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт указал на то, что за такое судейство можно и схлопотать. По мнению Рапопорта, арбитры обязаны быть нейтральными и не поддаваться влиянию внешних факторов, принимая взвешенные решения.

Президент «Урала» Григорий Иванов, комментируя 22 апреля СМИ скандальный матч, сказал также следующее: «Какие вопросы?! Вы посмотрите, какой футбол в нашей стране! Не мне, а этим… задавайте вопросы. Как я должен защитить своих ребят? Мне что, пойти к судье этому? Или что? Ребята спрашивают: «Григорий Викторович, почему нас так?». А что я им скажу? Что я должен делать? Я считаю, что мы играли лучше. Ребята молодцы. Они получат премию, потому что бились, играли и показали, что они настоящие мужики. Судья испортил матч».

После 24 туров чемпионата России «Урал» располагается на десятой строчке в турнирной таблице, имея в активе 29 очков. В следующем туре 25 апреля екатеринбуржцы сыграют на выезде с лидером чемпионата – московским «Спартаком», который на днях проиграл «Ростову», пропустив три мяча.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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