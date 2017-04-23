Спецкомиссия РФС готовится рассмотреть вопрос об отстранении арбитра абсурдного матча «Зенит» – «Урал»

Публикации за 23.04.17

Контрольно-квалификационная комиссия РФС сразу после окончания 24-го тура премьер-лиги решит судьбу арбитра Алексея Еськова, который накануне судил поединок «Зенита» и «Урала» в Санкт – Петербурге и произвел три удаления в составе екатеринбургской команды. Эксперты сходятся во мнении, что такое поведение арбитра – исключительное событие для российского футбола.

«Он [арбитр] может быть заменен, когда получим оценку, рапорт инспектора. У меня есть свое мнение по этому вопросу, я бы не стал говорить о том, что Еськов будет обязательно заменен. Мы ориентируемся на ее решения (контрольно-квалификационной комиссии – прим. ред.), чтобы принять дальнейшие решения для регулирования назначений судей и инспекторов, – сказал «Спорт-Экспрессу» глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский.

Вероятнее всего, решение по делу Еськова будет принято в понедельник вечером или утром во вторник. Уже в среду Еськов должен судить московское дерби ЦСКА и «Локомотива». Это один из ключевых поединков в борьбе за призовые места.

Накануне вечером стало известно о том, что депутат Госдумы Андрей Альшевских, представляющий в российском парламенте Свердловскую область, направит запрос в Российский футбольный союз с просьбой дать оценку качеству судейства на матче команд «Урал» и «Зенит» в субботу. С аналогичным требованием к РФС обратился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Напомним, 22 апреля «Урал» проиграл «Зениту» на новом стадионе «Зенит-Арена» (он же «Крестовский», «Санкт-Петербург») со счетом 2:0. Результат, скорее всего, был бы другой, если бы не три удаления в составе «Урала». Сначала хавбек уральцев Эрик Бикфалви получил вторую желтую карточку в подкате против Игоря Смольникова, после чего форвард «шмелей» Роман Павлюченко в агрессивной манере начал выражать недовольство решением главного арбитра Алексея Еськова. Нападающий сошелся с рефери голова к голове, а потом крутил пальцем у виска и обращался к судье на повышенных тонах из-за спин отрезавших его от Еськова партнеров. Третьим с поля был удален Роман Емельянов. Эпизоды с удалением как минимум двух игроков «Урала» вызвали серьезные вопросы всех, кто наблюдал за игрой.

Насчет матча «Зенит» – «Урал», который обслуживал Алексей Еськов, высказался президент Российского футбольного союза Виталий Мутко, заявивший, что «не увидел сегодня на поле арбитра, который носит эмблему ФИФА». В более резкой форме выступил главный тренер «Урала» Александр Тарханова. По его мнению, судья сделал все, чтобы «Зенит» выиграл. Как отметил наставник «оранжево-черных», Еськов «поймал кайф от красных карточек», команда «просто попала под танк». Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов назвал матч беспределом и отметил, что на месте Тарханова он бы увел команду с поля.

Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт заявил, что за такое судейство, которое было в матче 24-го тура чемпионата России, можно и схлопотать. По мнению Рапопорта, арбитры обязаны быть нейтральными и не поддаваться влиянию внешних факторов, принимая взвешенные решения.

Президент «Урала» Григорий Иванов, комментируя СМИ скандальный матч, сказал следующее: «Какие вопросы?! Вы посмотрите, какой футбол в нашей стране! Не мне, а этим… задавайте вопросы. Как я должен защитить своих ребят? Мне что, пойти к судье этому? Или что? Ребята спрашивают: «Григорий Викторович, почему нас так?». А что я им скажу? Что я должен делать? Я считаю, что мы играли лучше. Ребята молодцы. Они получат премию, потому что бились, играли и показали, что они настоящие мужики. Судья испортил матч» («Чемпионат.ком»). Он также сообщил, что у тренерского штаба не было мысли уводить команду с поля после третьего удаления, но матч, так или иначе, оставил огромное количество вопросов и неприятный осадок.

Сейчас «Зенит» занимает третье место с 46 очками. У идущего вторым ЦСКА – 47, у «Спартака» – 54. «Урал» с 29 очками остался на 10-м месте. В следующем, 25-м туре клуб из Екатеринбурга во вторник, 25 апреля, сыграет в гостях со «Спартаком».

Москва, Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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