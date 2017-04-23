Роман Павлюченко пояснил, почему набросился на арбитра в скандальном матче в Питере

Публикации за 23.04.17

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко прокомментировал судейство матча с «Зенитом» (0:2) в 24-м туре РФПЛ. Встречу обслуживала бригада арбитра Алексея Еськова из Москвы. Во втором тайме Павлюченко, а также два его партнера по команде Эрик Бикфалви и Роман Емельянов были удалены с поля. Эксперты сходятся во мнении, что такое поведение арбитра – исключительное событие для российского футбола.

«Все видели, что произошло – я на эмоциях начал разговаривать с судьёй. Наверное, не должен был так делать, но это игра, мы не в лучшем положении в турнирной таблице, нам каждое очко важно. Мы вчера приехали не проигрывать, мы приехали побеждать или как минимум увести ничью. И когда игра складывалась, мы понимали, что реально можем обыграть «Зенит», судья берёт и внаглую делает вещи, которые я не мог понять и принять.

Я, как старший игрок команды, подбежал к судье и стал на эмоциях разговаривать. Так нельзя делать, но я тоже человек, меня перехлестнули нервы, эмоции, и я начал подкрикивать на судью, схватил его за руку и спросил: «Зачем вы это делаете?» За что получил жёлтую. После этого я не успокоился, продолжал спорить, и получил уже красную.

Не сдержался, признаю, но я хотел заступиться за партнёров по команде, мне не всё равно на результат. Я играю за «Урал», я переживаю за результат. Но то, что произошло вчера, просто не укладывается в голове. Я считаю, что так поступать нельзя. Я понимаю, что открывали новую арену, и «Зенит» должен выиграть, но надо играть в честный футбол. Трудно сказать, что повлияло на судью, почему он так себя повёл.

Приглашение на заседание КДК РФС? Да, я обязательно приеду, думаю, будет и главный арбитр встречи, мы сядем и поговорим. Если я где-то не прав, то обязательно принесу ему свои извинения, я не должен был так делать. С одной стороны, я подвёл команду, с другой – я не мог просто сдержаться, когда арбитр взял и внаглую показал красную ни за что. Я обязан был подойти к судье и спросить, почему он так поступает, но просто не с такими эмоциями, перегнул палку.

Это футбол, и никто не хочет проигрывать, меня так воспитывали. А когда ещё кто-то помогает ради победы другой команды… Представляю, какое у меня было злое лицо в тот момент! Судья, наверное, подумал: «Лучше я его удалю, чтобы не видеть больше это лицо», – цитирует Павлюченко ТАСС.

Сегодня стало известно, что контрольно-квалификационная комиссия РФС сразу после окончания 24-го тура премьер-лиги решит судьбу арбитра Алексея Еськова. Вероятнее всего, решение по делу Еськова будет принято в понедельник вечером или утром во вторник. Уже в среду Еськов должен судить московское дерби ЦСКА и «Локомотива». Это один из ключевых поединков в борьбе за призовые места.

Накануне вечером депутат Госдумы Андрей Альшевских, представляющий в российском парламенте Свердловскую область, заявил, что направит запрос в Российский футбольный союз с просьбой дать оценку качеству судейства на матче команд «Урал» и «Зенит» в субботу. С аналогичным требованием к РФС обратился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Напомним, 22 апреля «Урал» проиграл «Зениту» на новом стадионе «Зенит-Арена» (он же «Крестовский», «Санкт-Петербург») со счетом 2:0. Результат, скорее всего, был бы другой, если бы не три удаления в составе «Урала». Сначала хавбек уральцев Эрик Бикфалви получил вторую желтую карточку в подкате против Игоря Смольникова, после чего форвард «шмелей» Роман Павлюченко в агрессивной манере начал выражать недовольство решением главного арбитра Алексея Еськова. Нападающий сошелся с рефери голова к голове, а потом крутил пальцем у виска и обращался к судье на повышенных тонах из-за спин отрезавших его от Еськова партнеров. Третьим с поля был удален Роман Емельянов. Эпизоды с удалением как минимум двух игроков «Урала» вызвали серьезные вопросы всех, кто наблюдал за игрой.

Насчет матча «Зенит» – «Урал», который обслуживал Алексей Еськов, высказался президент Российского футбольного союза Виталий Мутко, заявивший, что «не увидел сегодня на поле арбитра, который носит эмблему ФИФА». В более резкой форме выступил главный тренер «Урала» Александр Тарханова. По его мнению, судья сделал все, чтобы «Зенит» выиграл. Как отметил наставник «оранжево-черных», Еськов «поймал кайф от красных карточек», команда «просто попала под танк». Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов назвал матч беспределом и отметил, что на месте Тарханова он бы увел команду с поля.

Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт заявил, что за такое судейство, которое было в матче 24-го тура чемпионата России, можно и схлопотать. По мнению Рапопорта, арбитры обязаны быть нейтральными и не поддаваться влиянию внешних факторов, принимая взвешенные решения.

Президент «Урала» Григорий Иванов, комментируя СМИ скандальный матч, сказал следующее: «Какие вопросы?! Вы посмотрите, какой футбол в нашей стране! Не мне, а этим… задавайте вопросы. Как я должен защитить своих ребят? Мне что, пойти к судье этому? Или что? Ребята спрашивают: «Григорий Викторович, почему нас так?». А что я им скажу? Что я должен делать? Я считаю, что мы играли лучше. Ребята молодцы. Они получат премию, потому что бились, играли и показали, что они настоящие мужики. Судья испортил матч» («Чемпионат.ком»). Он также сообщил, что у тренерского штаба не было мысли уводить команду с поля после третьего удаления, но матч, так или иначе, оставил огромное количество вопросов и неприятный осадок.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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