Романа Павлюченко дисквалифицировали на 4 матча за оскорбление форварда «Локомотива»

Публикации за 17.05.17

Нападающий футбольного клуба «Урал» Роман Павлюченко дисквалифицирован на четыре матча Кубка России, на два из них – условно, а также отшрафован на 20 тысяч рублей. Такое решение вынес комитет по этике РФС в связи с высказываниями Романа в адрес форварда «Локомотива» Ари в финальном матче Кубка страны.

Как передает корреспондент NDNews.ru, Павлюченко оскорбил бразильца в ответ на его действия во время драки в конце поединка. Четыре матча дисквалификации – достаточно серьезное наказание. КДК РФС учитывал, что незадолго до финала Кубка России Роман набросился на арбитра в игре «Урала» против «Зенита». Соответственно, у форварда «Урала» произошел рецидив. В КДК РФС потребовали обратить внимание президента «Урала» Григория Иванова на необходимость обсуждения поведения Павлюченко на общем собрании команды.

Напомним, в конце матча «Урал» – «Локомотив», который состоялся 2 мая в Сочи на стадионе «Фишт» между игроками команд произошла массовая драка. Потасовка началась уже в добавленное время между защитником «Урала» Артемом Фидлером и полузащитником «Локо» Фернандешем. Игроки начали толкаться, это заметил арбитр встречи Алексей Николаев и стал разнимать их. Тут же к месту эпизода подоспели еще двое – форварды железнодорожников Фарфан и Ари, после чего началось рукоприкладство. Ари оттолкнул Фидлера, тот вырвался и ударил Фарфана рукой в лицо. В ответ Ари ударил Фидлера в область носа. Досталось по касательной еще одному игроку «Урала» – Эрику Бикфалви. Ари начал убегать, его пытались пнуть «шмели» Манучарян и Лунгу, Манучаряну это удалось. Остальных в это время уже сдерживали другие игроки. По итогам драки со стороны «Урала» были удалены Фидлер и Манучарян, со стороны «Локо» – Фарфан и Ари.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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