«Урал» оштрафован на 100 тыс. рублей, Павлюченко получил дисквалификацию / Итоги заседания КДК РФС по скандальному матчу «Зенит» – «Урал»

Публикации за 25.04.17

В Доме футбола сегодня прошло заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором были рассмотрены вопросы, связанные со скандальным матчем между «Зенитом» и «Уралом», в ходе которого главный арбитр встречи Алексей Еськов удалил сразу трех футболистов екатеринбургской команды.

Как передает корреспондент NDNews.ru, на заседании КДК РФС присутствовал президент ФК «Урал» Григорий Иванов и нападающий «Урала» Роман Павлюченко. Во встрече 24-го тура РФПЛ в Санкт-Петербурге с «Зенитом» Еськов удалил игрока «Урала» Эрика Бикфалви, что вызвало бурное негодование со стороны Павлюченко. Форвард «шмелей» в агрессивной манере начал выражать недовольство решением главного арбитра, сошелся с рефери голова к голове, а потом крутил пальцем у виска и обращался к судье на повышенных тонах из-за спин отрезавших его от Еськова партнеров. За это Роман был удален с поля, после него в раздевалку отправился третий игрок «Урала» Роман Емельянов, который повздорил с нападающим «Зенита» Дзюбой.

По результатам заседания КДК РФС оштрафовал «Урал» на 100 тысяч рублей за три красные карточки. Удаленный с поля нападающий Роман Павлюченко дисквалифицирован на один матч российской премьер-Лиги (пропустит ближайшую игру со «Спартаком» – прим. ред.) и два условно.

«По матчу «Зенит» – «Урал», болельщики гостей использовали пиротехнику, за это клуб оштрафован на 20 тыс. рублей. Со стороны Павлюченко была нецензурная брань в адрес арбитра Еськова и умышленный физический контакт, когда он наступил на ногу Еськову. Павлюченко сказал, что наступил случайно и арбитр это подтвердил. Поэтому мы рассматривали вопрос нецензурной брани в адрес судьи. Павлюченко извинился за свое поведение. Мы приняли во внимание, что за шесть лет у него не было красных карточек. Мы принимали решение по нецензурной брани и решили дисквалифицировать нападающего «Урала» Романа Павлюченко на три матча РФПЛ, при этом один матч 25-го тура считать реальным исполнением, а два матча условными, с испытательным сроком – 6 месяцев, также оштрафовать его на 100 тыс. рублей», – передает слова главы КДК РФС Артур Григорьянц «Чемпионат.ком».

Павлюченко ранее пояснил, почему набросился на арбитра. Со слов форварда, его перехлестнули эмоции, когда арбитр отправил в раздевалку Бикфалви. «Когда игра складывалась, мы понимали, что реально можем обыграть «Зенит», судья берет и делает вещи, которые я не мог принять. Я подбежал к судье и стал на эмоциях разговаривать. Так нельзя делать, но я тоже человек, начал подкрикивать на судью, схватил его за руку и спросил: «Зачем вы это делаете?» За что получил желтую. После этого я не успокоился, продолжал спорить, и получил уже красную.

То, что произошло, просто не укладывается в голове. Я считаю, что так поступать нельзя. Я понимаю, что открывали новую арену, и «Зенит» должен выиграть, но надо играть в честный футбол. Трудно сказать, что повлияло на судью, почему он так себя повёл. С одной стороны, я подвёл команду, с другой – я не мог просто сдержаться, когда арбитр взял и внаглую показал красную ни за что. Я обязан был подойти к судье и спросить, почему он так поступает, но просто не с такими эмоциями, перегнул палку». Еськов не стал комментировать поведение Павлюченко, объяснив лишь удаление Бикфалви. Игрок, по его словам, был удален из-за «безрассудства». При этом Еськов отстранен от судейства в 25-ом туре РФПЛ.

Напомним, 22 апреля «Урал» проиграл «Зениту» на новом стадионе «Зенит-Арена» со счетом 0:2, доигрывая встречу ввосьмером. Это стало исключительным событием для российского футбола. Президент РФС Виталий Мутко заявил, что «не увидел на поле арбитра, который носит эмблему ФИФА». В более резкой форме выступил главный тренер «Урала» Александр Тарханов. По его мнению, судья сделал все, чтобы «Зенит» выиграл, Еськов «поймал кайф от красных карточек». Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов назвал матч беспределом и отметил, что на месте Тарханова он бы увел команду с поля. Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт добавил, что за такое судейство можно и схлопотать. Рапопорт напомнил, что арбитры обязаны быть нейтральными и не поддаваться влиянию внешних факторов.

Президент «Урала» Григорий Иванов, комментируя СМИ скандальный матч, сказал следующее: «Какие вопросы?! Вы посмотрите, какой футбол в нашей стране! Не мне, а этим… задавайте вопросы. Как я должен защитить своих ребят? Мне что, пойти к судье этому? Или что? Ребята спрашивают: «Григорий Викторович, почему нас так?». А что я им скажу? Что я должен делать? Я считаю, что мы играли лучше. Ребята молодцы. Они получат премию, потому что бились, играли и показали, что они настоящие мужики. Судья испортил матч».

После 24 туров чемпионата России «Урал» располагается на десятой строчке в турнирной таблице, имея в активе 29 очков. Сегодня вечером екатеринбуржцы сыграют с лидером чемпионата – московским «Спартаком».

Москва, Екатеринбург, Игнат Бакин

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