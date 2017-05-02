День финала Кубка России в режиме онлайн / «Урал» и «Локомотив» сегодня сыграют в Сочи (ФОТО, трансляция)

Публикации за 02.05.17

Трансляция обновлена 18:48 (время московское)

18:48 Главный судья дал ствисток, финал Кубка России начался!

18:47 Итак, на стадионе сыграл гимн России.

18:42 У «Урала» все скромно. Лишь баннеры из серии «бейтесь за Урал».

18:42 У фанатов «Локомотива» перфоманс – выпустили в небо шары и растянули огромный баннер, на котором изображен локомотив, несущийся через горы. Внизу подпись: «поезд следует без остановки».

Трибуны болельщиков «Локомотива»

Для сравнения: трибуны болельщиков «Урала»

18:30 Стали известны составы обеих команд.

18:27 Надеемся, этот кубок сегодня отправится в Екатеринбург.

18:26 Фото от пресс-службы «Урала» – команда разминается на поле.

18:24 Стал известен стартовый состав «Локомотива» на финальный матч Кубка России с «Уралом». «Локомотив»: Гилерме, В. Денисов, Пейчинович, Кверквелия, Игнатьев, И. Денисов, Тарасов, Майкон, Фернандеш, Ал. Миранчук, Ари. Запасные: Коченков, Янбаев, Михалик, Ротенберг, Маргасов, Баринов, Ндинга, Коломейцев, Ан. Миранчук, Касаев, Фарфан, Шкулетич.

18:21 Главный тренер «Урала» Александр Тарханов перед финалом Кубка России против «Локомотива» заявил, что недостаточной мотивации у игроков быть не должно. «На такой матч ребят не надо даже настраивать, наоборот, лучше охладить», – цитирует пресс-служба клуба Тарханова.

18:14 Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что все финальные матчи Кубка России по футболу после чемпионата мира 2018 года будут проводиться в «Лужниках». То есть сегодня вдвойне исторический матч в Сочи.

18:12 Поддержка болельщиков «Локомотива» заметно ощутимее – на фанатской трибуне их раз в десять больше, чем уральцев.

18:11 Вслед за ними – «Урал».

18:04 Игроки «Локомотива» вышли на разминку.

17:55 Итак, друзья, мы на стадионе «Фишт», где сегодня пройдет финал Кубка России.

16:58 «Локомотив» на финале Кубка России против «Урала» поддержат более 7 тысяч болельщиков.

Как сообщает пресс-служба клуба, это самый массовый выезд «красно-зеленых» в истории. За «Урал», напомним, на стадионе «Фишт» будут болеть около 2 тысяч фанатов. Но на улицах относительно пустынно. Большинство болельщиков сидят по барам и прогуливаются по набережной.

Возможно, фанаты футбола пока купаются.

Пока в окрестностях стадиона «Фишт» не так уж много болельщиков.

Форма «Урала» на сегодняшний матч.

16:53 Встретились также с вице-президентом «Урала» Александром Левиным. Интервью с ним по ссылке https://newdaynews.ru/ekb/601713.html

16:23 Взяли у него небольшое интервью, прочитать можно по ссылке https://newdaynews.ru/ekb/601709.html

16:07 Встретились в отеле, где остановилась екатеринбургская команда, с бывшим тренером «Урала» Александром Побегаловым. Он дал прогноз на матч.

Бары в Сочи окрашены в цвета играющих сегодня команд. В этом кафе собрались фанаты «Локомотива».

15:23 В Сочи прилетел врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, здесь же – вице-президент екатеринбурского «Урала» Александр Левин. Есть и другие высокопоставленные гости. В частности, на чартере с болельщиками прилетел начальник МЧС по Свердловской области Андрей Заленский.

15:16 Последние данные. На финальный матч Кубка России продано уже более 20 тысяч билетов.

15:15 Конечно, все разговоры о футболе. Букмекеры отдают предпочтение «Локомотиву» в противостоянии с «Уралом».

15:14 Уже в «нашем» отеле, где разместился «Урал», журналистам выдали аккредитации.

15:12 В преддвериии Кубка Конфедераций, который начнется 17 июня этого года, наставник национальной команды присматривает нужных игроков.

15:11 Впрочем, это было не лишним. Тут мы встретили главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.

15:10 Журналистов и сотрудников администрации «Урала» из аэропорта повезли к отелю, где остановился ФК «Урал». Уральский клуб и «Локомотив» разместились в разных отелях одной сети Radisson. Сначала пул уральской прессы отвезли по ошибке в «логово врага» – в отель московской команды.

15:08 Ближе к олимпийскому парку, где расположен стадион «Фишт», гуляет много болельщиков из Екатеринбурга, кто прибыл в Сочи на поезде и на машинах. Все пребывают в приподнятом настроении, на улицах слышны песни и кричалки.

15:06 Болельщики с чартера отправились по своим делам – до матча еще много времени, поэтому многие решили устроить прогулки. Конечно же, через бары и другие заведения.

15:05 Погода в Сочи прекрасная. +25 и теплый ветерок с моря.

15:04 Тех же, кто благополучно приземлился в Сочи, в аэропорту встречал ансамбль с русской народной песней.

15:04 По неподтвержденным пока данным, с самолета сняли буйного пьяного болельщика.

14:59 Добрый день, уважаемые друзья. Мы начинаем онлайн-трансляцию из Сочи. Корреспондент NDNews.ru сегодня днем прилетел в столицу Олимпиады-2014 вместе с болельщиками «Урала на чартертом рейсе и будет до глубокой ночи рассказывать обо всех событиях, связанных с финальным матчем Кубка России.

Екатеринбургский ФК «Урал» на стадионе «Фишт» в Сочи проведет матч против столичного «Локомотива» и попытается впервые в своей истории завоевать Кубок России по футболу. NDNews.ru ведет прямую онлайн-трансляцию.

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