Главный тренер «Урала» Александр Тарханов: «Локомотив» выиграл за счет опыта

Публикации за 02.05.17

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов назвал причину проигрыша екатеринбургской команды в финале Кубка России.

«Игра у нас была, но не все получалось в атаке. Я считаю, что решающую роль в матче сыграл опыт. «Локомотив» – это команда, которая не раз завоевывала Кубок России, в последний раз – два года назад. Соперник прессинговал хорошо, в первом тайме мы были скованными. Был груз ответственности, но по самоотдаче я не могу предъявить претензий к своим игрокам. Что касается стычки в конце матча между футболистами, то было много свистков, много борьбы, из-за этого и произошла эта стычка», – сказал Тарханов на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, сегодня столичный «Локомотив» стал обладателем Кубка России, обыграв в Сочи на стадионе «Фишт» екатеринбургский «Урал». Игра закончилась со счетом 0:2. Голами в составе «красно-зеленых» отметились Игорь Денисов и Алексей Миранчук. Поединок запомнился беспорядками, которые устроили фанаты «Локомотива» и потасовкой самих футболистов, за что с поля были удалены четыре игрока. «Урал» на трибунах стадиона «Фишт» поддерживали около 2 тысяч болельщиков, из Москвы в Сочи прибыло более 7 тысяч фанатов. Всего на финал Кубка России было продано более 20 тысяч билетов. «Локомотив» стал семикратным обладателем Кубка России, а главный тренер «Локо» Юрий Семин – самым титулованным отечественным тренером. «Красно-зеленые» завоевали право на участие в Лиге Европы в сезоне-2017/18, причем, сразу с группового этапа. В активе «Урала» – лишь две победы в Кубках ФНЛ. Эти трофеи были завоеваны с 2012 по 2013 годы.

Сочи, Игнат Бакин

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