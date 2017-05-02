«Локомотив» завоевал Кубок России, обыграв «Урал» в Сочи / Фанаты устроили беспорядки на трибунах, игроки – на поле (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 02.05.17

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Столичный «Локомотив» стал обладателем Кубка России, обыграв сегодня в Сочи на стадионе «Фишт» екатеринбургский «Урал». Игра закончилась со счетом 0:2.

Как передает корреспондент NDNews.ru, в целом матч прошел на низких скоростях, команды весь первый тайм играли аккуратно и даже боязливо, лишь изредка подбираясь к воротам соперника. Во втором тайме скорости увеличились, при этом «Локомотив» сыграл на мастерстве и открыл счет на 76 минуте. Первый гол в ворота «Урала» забил Игорь Денисов. А под занавес встречи, на 89-ой минуте, счет удвоил Алексей Миранчук. После обоих голов фанаты «красно-зеленых» устраивали беспорядки со световым шоу. После первого мяча болельщики умудрились выбежать на поле, их пришлось отлавливать сотрудникам стадиона.

На 94-й минуте вспыхнула массовая драка, по итогам которой судья Алексей Николаев удалил четырёх игроков.

«Урал» на трибунах стадиона «Фишт» поддерживали около 2 тысяч болельщиков, из Москвы в Сочи прибыло более 7 тысяч фанатов. Всего на финал Кубка России было продано более 20 тысяч билетов.

«Локомотив» стал семикратным обладателем Кубка России, а главный тренер «Локо» Юрий Семин – самым титулованным отечественным тренером. «Красно-зеленые» завоевали право на участие в Лиге Европы в сезоне-2017/18, причем, сразу с группового этапа.

В активе «Урала» – лишь две победы в Кубках ФНЛ. Эти трофеи были завоеваны с 2012 по 2013 годы.

Сочи, Игнат Бакин

Сочи. Другие новости 02.05.17

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