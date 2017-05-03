КДК РФС ждет видео драки на матче «Урал» – «Локомотив» для вынесения наказания игрокам

Публикации за 03.05.17

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС пока не получил документов по скандальному финальному матчу Кубка России между «Уралом» и «Локомотивом» (0:2), в ходе которого произошла массовая драка с участием футболистов. Об этом заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц, добавив, что комитет по этике будет запрашивать видео- и фотоматериалы по факту инцидента.

Как передает корреспондент NDNews.ru, потасовка началась уже в добавленное время между защитником «Урала» Артемом Фидлером и полузащитником «Локо» Мануэлем Фернандешем. Игроки начали толкаться, это заметил арбитр встречи Алексей Николаев и бросился разнимать их. Тут же к месту эпизода подоспели еще двое – форварды железнодорожников Фарфан и Ари, после чего началось рукоприкладство. Ари оттолкнул Фидлера, тот вырвался и ударил Фарфана рукой в лицо.

В ответ Ари ударил Фидлера в область носа. Досталось по касательной еще одному игроку «Урала» – Эрику Бикфалви. Ари начал убегать, его пытались пнуть «шмели» Манучарян и Лунгу, Манучаряну это удалось. Остальных в это время уже сдерживали другие игроки.

По итогам драки со стороны «Урала» были удалены Фидлер и Манучарян, со стороны «Локо» – Фарфан и Ари. Уже после матча Роман Павлюченко оскорбил Ари. По словам Григорьянца, все удаленные игроки будут вызваны на заседание КДК.

В протоколе матча их действия оценены как «агрессивное поведение за драку». Согласно статье 97 части 2 дисциплинарного регламента РФС, Ари, Фарфану, Фидлеру и Манучаряну грозит по шесть матчей дисквалификации. Санкции распространяются исключительно на Кубок России.

Григорьянц заявил, что в настоящее время ждет рапорта комиссара, протокола матча от судьи и рапорта инспектора. По всем правилам, для подготовки рапорта инспектора дается 48 часов с финального свистка. КДК РФС будет запрашивать видео- и фотоматериалы, чтобы определить окончательное наказание для футболистов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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