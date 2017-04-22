Скандал на открытии «Зенит-Арены»: арбитр удалил трех игроков «Урала»

Публикации за 22.04.17

Исторический матч в рамках 24 тура РФПЛ между петербургским «Зенитом» и «Уралом» на открывшемся стадионе «Зенит-Арена» (он же «Крестовский») обернулся скандалом.

Как передает корреспондент NDNews.ru, сначала на 62-й минуте поединка в сомнительном моменте за подкат на защитнике петербургского клуба Игоре Смольникове получил вторую желтую карточку полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви. Для него она стала в общей сложности четвертой в текущем первенстве, из-за перебора предупреждений румынский хавбек пропустит матч 25-го тура российской премьер-лиги со «Спартаком».

Но больше всего этот матч запомнится поведением нападающего «Урала» Романа Павлюченко, который набросился на арбитра встречи Алексея Еськова. Инцидент произошел сразу после удаления Эрика Бикфалви. Роман обращался к судье на повышенных тонах, выражал крайнее недовольство его решением, сошелся с арбитром голова к голове. За это Павлеченко был также удален с поля.

Однако на этом драматические коллизии не закончились. Уже играя вдевятером, «Урал» потерял еще одного игрока – арбитр удалил полузащитника Романа Емельянова, который повздорил с Дзюбой. Произошло это после того, как «Зенит» открыл счет в матче. Из-за перебора карточек Емельянов также пропустит матч со «Спартаком». Несмотря на масштабные потери, «шмели» смотрелись достойно и проиграли, пропустив уже в дополнительное время второй мяч.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 22.04.17

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