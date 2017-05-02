В деле «мальчика, избитого коллекторами» новый поворот – в центре разработки сомнительной истории оказалась его мать (ВИДЕО)

Публикации за 02.05.17

В деле о мальчике «избитого коллекторами» дополнительный поворот – мать ребенка-инвалида поставили на учет в местном ПДН.

Как сообщил нам информированный источник близкий к полиции, сотрудники ПДН мать ребенка привлекли в порядке ст.5.35 КОАП(«Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка») – исследуется вариант, при котором побои мальчику могла нанести она сама (семья числится неблагополучной), а история про коллекторов была выдумана для того, чтобы увести следствие в другую сторону.

Напомним, что историю о нападении коллекторов на ребенка распространили СМИ, агентство Lifenews сообщило о нападении коллекторов на мальчика-инвалида, позже подключились силовики, выпустившие громкий пресс-релиз о нападении: «5 апреля трое неизвестных мужчин подкараулили ученика коррекционной школы в лифте его дома. Нападавшие объяснили ребенку, что таким образом мотивируют его мать выплатить долг в размере 300 тысяч рублей. Мать избитого мальчика утверждает, что такого долга за ней нет. Следственным отделом по Верх-Исетскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.163 УК РФ («Вымогательство с применением насилия, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере»). Преступники объявлены в розыск». История получила мощный резонанс, делу давали оценку люди уровня уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой. Не подозревая, что реальность проще и тривиальнее. Наша съемочная группа дежурила в доме семьи после, того как маленького Глеба опросили сотрудники уголовного розыска. Он им опроверг версию о коллекторах, сообщив, что нападавшие тоже были подростками. Позже одной из версий стало причинение побоев ребенку матерью, при невыясненных обстоятельствах.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=exNXhcQJFoA&rel=0">Video</a> Мать ребенка о происшествии

Добавим, что официальный представитель СКР по Свердловской области Александр Шульга отказался комментировать ход следствия, сообщив, что о его результатах будет сообщено публично.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый день»

Екатеринбург. Другие новости 02.05.17

Врио губернатора улетел в Сочи вслед за болельщиками ФК «Урал». / В «Ночь музеев» в Академическом откроют экспозицию, которую сможет дополнить каждый. / В первомайских демонстрациях приняли участие 169 тысяч человек. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»