«Коллекторы», избившие ребенка-инвалида, оказались его собственной матерью (ВИДЕО)

Публикации за 17.04.17

Громкий скандал в Екатеринбурге с избиением 11-летнего ребенка-инвалида получил неожиданное развитие. Выяснилось, что мальчика избила его собственная мать, а не коллекторы или подростки, как сообщалось ранее. Нападавшие были выдуманы ей, чтобы сокрыть преступление.

Об этом NDNews.ru сообщил источник, близкий к следствию. Как выяснилось, после ряда допросов мать призналась, что своего сына Глеба избила именно она, а коллекторы были ей выдуманы для отвода глаз. На всякий случай ее показания были проверены на полиграфе, который подтвердил, что на этот раз мамаша не лжет. В результате ряд правоохранительных органов и СМИ оказались в неудобном положении – они тратили огромные силы на отработку изначально изложенной версии.

Добавим, что в ходе работы сотрудников ОУР ребенок показал, что на него напали некие старшеклассники, требовавшие от его матери «выплатить долг в триста тысяч рублей».

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=pj83Yen9-n8&rel=0">Video</a> На ребенка напали из-за долга

На данный момент правоохранительные органы должны прекратить производство по делу о вымогательстве и возбудить другое – квалификация действий матери будет зависеть от тяжести нанесенных ею травм. Кроме того, полиции предстоит решить вопрос о лишении женщины родительских прав.

Отметим, что ситуация уже задела ряд федеральных персон, например, детский омбудсмен Анна Кузнецова требовала от следственных органов немедленной реакции.

Напомним, на прошлой неделе сначала агентство Lifenews сообщило о нападении коллекторов на мальчика-инвалида, позже подключились силовики, выпустившие пресс-релиз о нападении:

«5 апреля трое неизвестных мужчин подкараулили ученика коррекционной школы в лифте его дома. Нападавшие объяснили ребенку, что таким образом мотивируют его мать выплатить долг в размере 300 тысяч рублей. Мать избитого мальчика утверждает, что такого долга за ней нет. Следственным отделом по Верх-Исетскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.163 УК РФ («Вымогательство с применением насилия, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере»). Преступники объявлены в розыск».

Екатеринбург, Максим Бородин

Екатеринбург. Другие новости 17.04.17

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