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Екатеринбург

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Публикации за 17.04.17

«Коллекторы», избившие ребенка-инвалида, оказались его собственной матерью (ВИДЕО)

«Коллекторы», избившие ребенка-инвалида, оказались его собственной матерью (ВИДЕО)

Громкий скандал в Екатеринбурге с избиением 11-летнего ребенка-инвалида получил неожиданное развитие. Выяснилось, что мальчика избила его собственная мать, а не коллекторы или подростки, как сообщалось ранее. Нападавшие были выдуманы ей, чтобы сокрыть преступление.

Об этом NDNews.ru сообщил источник, близкий к следствию. Как выяснилось, после ряда допросов мать призналась, что своего сына Глеба избила именно она, а коллекторы были ей выдуманы для отвода глаз. На всякий случай ее показания были проверены на полиграфе, который подтвердил, что на этот раз мамаша не лжет. В результате ряд правоохранительных органов и СМИ оказались в неудобном положении – они тратили огромные силы на отработку изначально изложенной версии.

Добавим, что в ходе работы сотрудников ОУР ребенок показал, , требовавшие от его матери «выплатить долг в триста тысяч рублей».

На ребенка напали из-за долга

На данный момент правоохранительные органы должны прекратить производство по делу о вымогательстве и возбудить другое – квалификация действий матери будет зависеть от тяжести нанесенных ею травм. Кроме того, полиции предстоит решить вопрос о лишении женщины родительских прав.

Отметим, что ситуация уже задела ряд федеральных персон, например, детский омбудсмен Анна Кузнецова .

Напомним, на прошлой неделе сначала агентство Lifenews сообщило о нападении коллекторов на мальчика-инвалида, позже подключились силовики, выпустившие пресс-релиз о нападении:

«5 апреля трое неизвестных мужчин подкараулили ученика коррекционной школы в лифте его дома. Нападавшие объяснили ребенку, что таким образом мотивируют его мать выплатить долг в размере 300 тысяч рублей. Мать избитого мальчика утверждает, что такого долга за ней нет. Следственным отделом по Верх-Исетскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.163 УК РФ («Вымогательство с применением насилия, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере»). Преступники объявлены в розыск».

Екатеринбург, Максим Бородин

Екатеринбург. Другие новости 17.04.17

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