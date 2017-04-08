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Екатеринбург

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Публикации за 08.04.17

В Екатеринбурге «черные коллекторы» избили ребенка-инвалида

В Екатеринбурге «черные коллекторы» избили ребенка-инвалида

Следственный комитет начал расследование по факту избиения пятиклассника.

Как сообщает ведомство, 5 апреля трое неизвестных мужчин подкараулили ученика коррекционной школы в лифте его дома. Нападавшие объяснили ребенку, что таким образом мотивируют его мать выплатить долг в размере 300 тысяч рублей. Мать избитого мальчика утверждает, что такого долга за ней нет.

Следственным отделом по Верх-Исетскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.163 УК РФ («Вымогательство с применением насилия, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере»). Преступники объявлены в розыск.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 08.04.17

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