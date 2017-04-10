Детский омбудсмен прокомментировала нападение коллекторов на мальчика-инвалида

Публикации за 10.04.17

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова встала на защиту мальчика-инвалида, избитого коллекторами в Екатеринбурге. Она заявила, что нападение выходит за рамки понимания, и добавила, что за насилие над ребенком должны ответить не только коллекторы, но и кредиторы.

«То, что произошло в Екатеринбурге, выходит за рамки закона и понимания. Ребенка-инвалида избили и угрожали за чьи-то долги, – сказано в тексте выступления Кузнецовой, который размещен на официальном сайте омбудсмена. – Считаю недопустимым и возмутительным саму идею использования детей в подобных целях, полагаю, ответственность должна быть возложена как на коллекторов, так и на кредитную организацию, заключившую с ними договор».

По словам омбудсмена, правовую оценку действиям коллекторов дадут правоохранительные органы. «По этому вопросу мы на связи со Следственным комитетом РФ», – заверила она.

8 апреля сообщалось, что 11-летнего инвалида, учащегося пятого класса коррекционной школы и страдающего эпилепсией, коллекторы выследили, облили пивом, а после избили. Пострадавший рассказал следователям, что мужчины требовали с его матери долг в размере 300 тысяч рублей. Сама женщина уверяет, что такой задолженности за ней не числится – якобы 300 тысяч задолжала ее сестра-двойняшка банку «Хоум кредит». По данному инциденту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.163 УК РФ («Вымогательство с применением насилия, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере»). Преступники объявлены в розыск. Свою проверку проводит и прокуратура.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 10.04.17

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