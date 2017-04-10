Коллекторы могли напасть на 11-летнего мальчика из-за долгов семьи за «коммуналку»

Публикации за 10.04.17

В свердловском следственном управлении СК России возбудили уголовное дело по факту нападения на ученика пятого класса коррекционной школы. Троих коллекторов разыскивают правоохранительные органы, а следствие рассматривает новую версию преступления – возможно, на мальчика напали не из-за непогашенного кредита его тети, а из-за долгов семьи за коммунальные услуги.

Как напомнили NDNews.ru в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, уголовное дело по факту нападения на ребенка было возбуждено по ч.2 ст.163 УК РФ «Вымогательство с применением насилия, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере». Напомним, на прошлой неделе вечером трое неизвестных избили в лифте жилого дома одиннадцатилетнего мальчика, требуя с его матери погасить долг в 300 тысяч рублей.

Следователи уже опросили родных потерпевшего мальчика, психолога из его школы и соседей. «Проведена выемка одежды, в которой находился потерпевший во время совершения в отношении него преступлений. Назначены судебно-медицинская экспертиза для установления тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка, и комплексная амбулаторная психолого-психиатрическая судебная экспертиза в отношении малолетнего потерпевшего», – добавили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Правоохранители не исключают, что, возможно, причиной нападения были «значительные» долги семьи за коммунальные услуги. «За несколько недель до этого на квитанции на жилищно-коммунальные услуги женщине неустановленные лица написали «Хватит жить за счет соседей». В связи с чем проверяется информация о наличии задолженности у семьи по оплате жилищно-коммунальных услуг и передаче управляющей организацией права на взыскании данного долга коллекторской организации», – рассказали NDNews.ru в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, мама пострадавшего мальчика пояснила, что кредитов не брала, а коллекторы, возможно, перепутали ее с сестрой-близнецом, которая прибегала к займу в «Хоум кредит» на покупку машины. «На текущий момент установлено, что сестра женщины имеет задолженность по кредитам, оформленным в трех банках. В ходе проверки прокуратура устанавливает, погашалась ли сумма долга. Кроме того, будет запрошена документация у банков-кредиторов для установления, какой организации переданы финансовые обязательства по кредиту», – отметили в надзорном ведомстве.

На циничный инцидент ранее обратила внимание детский омбудсмен Анна Кузнецова. «То, что произошло в Екатеринбурге, выходит за рамки закона и понимания. Ребенка-инвалида избили и угрожали за чьи-то долги, – сказано в тексте выступления Кузнецовой, который размещен на официальном сайте омбудсмена. – Считаю недопустимым и возмутительным саму идею использования детей в подобных целях, полагаю, ответственность должна быть возложена как на коллекторов, так и на кредитную организацию, заключившую с ними договор».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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