Кредиторам запретят продавать долги «черным коллекторам»

Центробанк РФ предлагает запретить кредитным организациям переуступать просроченные долги граждан компаниям, которые не внесены в реестр официальных взыскателей. Зачастую «черные коллекторы» действуют грубо, при этом должники могут жаловаться на них только в полицию.

Инициатива ЦБ обсуждалась на круглом столе в Совете федерации, пишет «Коммерсант». Регулятор предлагает ввести запрет на продажу просроченной кредиторской задолженности тем, кто не состоит в реестре коллекторов Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Сейчас закон не запрещает покупать долги, в результате нередки жалобы от граждан, которым угрожают коллекторы. «Это «серая», даже «черная» зона рынка взыскания, необходимо законодательно ее отрегулировать»,– подчеркнули в Банке России.

В свою очередь ФССП заботит другой вопрос – банки и микрофинансовые организации нередко сами занимаются взысканием задолженности и нарушают требования 230-ФЗ. Так в прошлом году в службу поступило 16,5 тысячи жалоб, из них 37,7% касалось деятельности МФО, 35,2% – легальных коллекторов, 14,8% – банков. Приставы просят наделить их полномочиями, чтобы бороться с нарушителями закона о взыскании долгов физлиц, или дать право ЦБ возбуждать административные дела против банков и МФО.

Однако Банк России не намерен делиться полномочиями по надзору за кредиторами с ФССП. «Возврат просроченной задолженности для поднадзорных Банку России организаций является дополнительным видом деятельности, осуществляемым в случае реализации рисков неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиками своих обязательств»,– сообщили в ЦБ.

Сами кредиторы считают, что банковский рынок и так уже достаточно зарегулирован, и новые ограничения излишни.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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