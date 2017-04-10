Эксклюзив. Уголовный розыск выяснил, что у мальчика-инвалида деньги вымогали подростки, а не коллекторы (ВИДЕО)

Публикации за 10.04.17

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В резонансном деле о нападении «черных коллекторов» на мальчика-инвалида новый поворот – деньги у ребенка вымогали подростки, а не сотрудники коллекторского агентства.

Сегодня 11-летний Глеб (фамилия не разглашается) прошел судебно-медицинское освидетельствование и был опрошен сотрудниками уголовного розыска. Как удалось выяснить съемочной группе NDNews.ru, дежурившей на месте, мальчик не сумел опознать своих обидчиков. Однако заявил в ходе опроса, что стал жертвой подростков возрастом 15-16 лет. Отметим, что ранее его мать Ирина также уточняла, что именно подростки побили ее сына со словами о том, что «его мать должна вернуть триста тысяч рублей». Судя по полученной информации, речь идет о вымогательстве со стороны старшеклассников, но не представителей коллекторских агентств – о чем сообщалось ранее. И в СУ СКР по Свердловской области не готовы пока подтвердить, что речь идет именно о коллекторах.

По официальной информации, следственным отделом по Верх-Исетскому району ведется расследование уголовного дела, возбуждённого по ч.2 ст.163 УК РФ («Вымогательство с применением насилия, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере»). Ранее сообщалось, что 5 апреля 2017 года около 18 часов в городе Екатеринбурге трое неизвестных мужчин применили насилие в отношении ученика пятого класса коррекционной школы. Избиение произошло в лифте дома, где ребёнок проживает со своей матерью. Со слов мальчика стало известно, что мужчины требуют с его матери 300 тысяч рублей, хотя, как поясняет сама мать пострадавшего ребёнка, такого долга за ней не числится.

Следственной группой проведено три осмотра места происшествия, в том числе квартиры, в которой проживает ребёнок, и подъезда его дома, в котором произошел инцидент. Малолетний мальчик признан потерпевшим, к участию в деле в качестве законного представителя допущена его мать. С целью выяснения деталей происшествия, а также обстоятельств жизни семьи проведены допросы матери мальчика, его бабушки, его тёти, педагога-психолога и более 10 соседей. Проведена выемка одежды, в которой находился Глеб во время нападения. Назначены судебно-медицинская экспертиза для установления тяжести вреда, причинённого здоровью ребёнка, и комплексная амбулаторная психолого-психиатрическая судебная экспертиза в отношении него. Также решается вопрос о назначении иных экспертиз.

Следствием рассматриваются несколько версий расследуемого преступления, в том числе совершение противоправных действий в связи с задолженностью перед финансово-кредитной организацией, а также в связи с имеющейся у семьи значительной задолженностью по коммунальным платежам. Вместе с тем признаков действий коллекторов в отношении семьи, по словам соседей, не было.

Стоит отметить, что по неподвтержденным пока данным, у тетки Глеба имеются кредиты, взятые в банках «Тинькофф кредитные системы» и «Home credit», но четкой информации о наличии просроченной задолженности нет. Равно как и информации о передаче кредитов для принудительного взыскания.

Отметим, что, судя по словам Глеба, между ним и некими старшеклассниками имел место быть личный конфликт, который предположительно и привел к попытке вымогательства.

Екатеринбург, Максим Бородин, Александр Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 10.04.17

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