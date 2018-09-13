Приставы собрали с коллекторов почти 1,4 млн рублей

Свердловские судебные приставы смогли собрать с организаций, которые занимаются взысканиями просроченных задолженностей, 1 млн 380 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном управлении ФССП. Вся собранная сумма ‒ это штрафы за многочисленные нарушения коллекторов.

Только в этом году в 30 случаях суды выносили обвинительные решения по ст. 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».

«Если вы стали жертвой неправомерной деятельности коллекторов, об этом можно сообщить в УФССП России по Свердловской области в отдел по ведению государственного реестра и контроля над деятельностью юридических лиц, осуществляющих взыскание просроченных задолженностей», ‒ посоветовали в ведомстве.

Екатеринбург, служба информации

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