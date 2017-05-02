Организованная похоронная группировка / Как напасть на конкурента, облажаться, но сохранить хорошую мину (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 02.05.17

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В Серове подошел к концу суд о нападении на местного предпринимателя в сфере похоронных услуг, который считает, что его пытались убить, чтобы выдавить бизнес с рынка. Дело сразу приобрело неоднозначный характер – во-первых, атака на бизнесмена была организована в духе 90-х – с избиением на глазах у детей, во-вторых в нем фигурировали бывшие полицейские, в-третьих, в деле уже в процессе рассмотрения начали пропадать документы. Так, загадочным образом испарился первичный акт судебно-медицинского освидетельствования. И статья УК РФ 112 («Умышленное причинение вреда средней тяжести здоровью») превратилась в легкую 115 («Причинение легкого вреда здоровью»). Как нам удалось выяснить, судя по полученным данным, предпринимателю Дмитрию Кирееву противостояла настоящая похоронная группировка, зашедшая на рынок, и, видимо, избравшая лучшим способом для заработка физическое устранение конкурента. Подробности читайте в материале NDNews.ru.

В январе 2016-го года два бывших оперуполномоченных ММО МВД «Серовский» Илья Кропотин и Ринад Ибняаминов учредили ритуальное бюро ООО «Мемориал». Этот бизнес в северных областях нашего региона уже давно состоялся и встроиться в существующую систему довольно сложно – нужны либо нестандартные бизнес-ходы, либо применение откровенно криминальных методов для устранения конкурентов, чтобы занять их нишу. Двое экс-полицейских, судя по всему заручились поддержкой местного молодого клубного деятеля – у них были пересечения по другому бизнесу, и дело пошло.

Пока документы в налоговой на создание юрлица проходили необходимые согласования, на одного из самых крупных похоронных бизнесменов свердловского Севера было совершено нападение.16 января предприниматель Дмитрий Киреев – владелец крупнейшего на севере Урала ритуального агентства «Обряд» – возвращался домой на снегоходе после совместных катаний с дочерью 14 лет. Неподалеку от его дома дорогу мужчине с ребенком перегородила «Газель». Чтобы не вступать в конфликт, Киреев попытался объехать машину по снегу и завяз. После чего двое молодых людей, находившихся в «Газели», предприняли попытку отобрать снегоход. Получив в ответ твердое «нет», молодые люди (свидетели читают, что один из них находился в состоянии наркотического опьянения) начали избивать бизнесмена, применяя полицейские дубинки и лопату. Удары наносились по голове и глазам мужчины. В это время на месте столкновения оказалась и жена бизнесмена, прогуливавшаяся с сестрой и полуторагодовалым сыном.

Когда женщины попытались остановить драку, зачинщики нанесли им несколько ударов в живот – прямо на глазах у детей. Сам бизнесмен получил травму головы – от тяжких увечий его спас шлем. По его мнению, нападение не было случайным, и били его таким образом, чтобы покалечить или убить. Он считает, и отметил это в своем заявлении в полицию, что самая простая и вероятная причина в том, что компания «Обряд», которую контролирует Дмитрий Киреев, занимает доминирующее положение на рынке. У компании развитая инфраструктура, и вытеснить ее конкурентными методами представляется маловероятным. Поэтому Киреев и предполагает, что нападение на него могло быть заказным и преследовало цель нейтрализации бизнесмена, либо нанесения тяжких телесных повреждений, при которых руководить бизнесом достаточно проблематично. «Могли и просто убить», – считал пострадавший.

Так или иначе, заявление о покушении на убийство было направлено в ГУ МВД по Свердловской области. «Действительно, 15 марта, в 13:30 в дежурную часть областного полицейского главка поступило заявление от гражданина Киреева. Оно зарегистрировано, выдан талон уведомления №429, – прокомментировал тогда NDNews.ru руководитель пресс-службы главка полковник Валерий Горелых. Заместитель начальника ГУ МВД области полковник Петр Кривегин поручил провести проверку по данному факту руководителю ОВД Серова полковнику полиции Олегу Якимову.

Примечательно, что заявления в полицию поступили и от Киреева, и от бойцов, напавших на него. Довольно интересной была ответная реакция – сотрудники ОВД отказались опрашивать свидетелей нападения, мотивируя это тем, что «мальчики сказали, что вас они не били и сознание вы не теряли». Как считается, попытка убийства предпринимателя стала возбужденным уголовным дело только в мае 2016-го года. Биография «мальчиков» – Александра Ратновского и Павла Мухи – оказалось тесно переплетена с биографиями «похоронных» экс-оперов.

Сам Ратновский считалтся в городе совладельцем местного злачного заведения – клуба «Brooklyn», который прикрыли из-за излишней скандальности, связанной в девицами с низкой социальной ответственностью. Интересно, что Ринад Ибняаминов был изгнан из рядов полиции и отдан под суд как раз за организацию публичного дома с участием несовершеннолетнего. В Серове рассказывают, что еще во время работы он «крышевал» разного рода бизнес и клуб «Brooklyn» его крайне заинтересовал, так как здесь много потенциальных клиентов. Так, считается, и произошло знакомство Александра Ратновского и Ринада Ибняаминова. Ратновский был интересен экс-оперу еще и тем, что его отец Владимир Ратновский в свое время возглавлял еврейскую общину Серова, пользовался в городе немалым влиянием, и это могло пригодиться.

Как полагает Киреев, его жизнь спасла только дочка, что возвращалась с ним на снегоходе вместе. Он считает, что кроме двух исполнителей, дошедших до суда, был еще один – пресловутый опер Ринад Ибняаминов, который якобы был неподалеку с ружьем и готовился конкурента добивать. «Он уже был под следствием в тот момент. И убийство ему по большему счету не сильно добавило бы годков. Но заинтересованные люди могли бы на зоне и «подогреть». А убийство двух людей, тем более ребенка – это уже пожизненное. В общем, он предпочел тихо уйти», – рассуждает жертва нападения предприниматель Дмитрий Киреев.

С судебным багажом к моменту нападения уже был и второй организатор похоронного бизнеса – Илья Кропотин, числившийся соучредителем ООО «Мемориал». 12 марта 2015-го года он был осужден за превышение должностных полномочий на три года условно. Речь шла о пытках и выбиваниях показаний.

На свободе на момент суда по делу о нападении на бизнесмена находился Александр Ратновский, который, не исключено, что благодаря связям своего отца, а возможно и некоего полицейского лобби, смог добиться переквалификации статьи с тяжкой на ту, что более близка к административному кодексу. Поспособствовало этому, вероятно, и исчезновение документа, говорящего о характере и тяжести травм, полученных бизнесменом. Как вспоминает Киреев, первую выписку из травмпункта ему просто не выдали на руки. А после травма головы как-то странно превратилась в легкий вред здоровью, благодаря врачу Александру Шершеверу.

Во всем этом Киреев склонен видеть руку более высокопоставленного сотрудника полиции ММО МВД «Серовский» – имеющего влияние на дознание. Он пока не раскрывает его фамилии, предпочитая разговорный термин «решала».

Таким образом, если схематически, изобразить лиц, так или иначе заинтересованных в убийстве Киреева как конкурента «Мемориала», серовский спрут, по нашему мнению, наглядно изображен на этой графике.

Серов, служба информации РИА «Новый День»

Серов. Другие новости 02.05.17

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