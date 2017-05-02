NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 02.05.17

Екатеринбургский штаб Навального начал работу с попрошайничества в соцсетях

Екатеринбургский штаб Навального начал работу с попрошайничества в соцсетях

Екатеринбургские сторонники оппозиционера Алексея Навального, который давно заявляет о своем намерении выдвигаться в президенты, обнаружили, что не могут обеспечить себя необходимой аппаратурой. Об этом штабисты сообщают на своей странице в соцсети.

«Мы будем время от времени снимать интервью в штабе и на улице.

Есть среди вас те, кто мог бы одолжить нам видеокамеру с автофокусом и микрофон (любой переносной, желательно с ветрозащитой?) Будем вам очень признательны», – пишут оппозиционеры. Пока желающих помочь не наблюдается.

Напомним, . Тогда уральские журналисты задали Навальному вопрос, на каком основании он претендует на пост президента, будучи судимым. Алексей Навальный ответил, что согласно Конституции запрет избираться имеет только лицо, отбывающее наказание. «А я разве в тюрьме? Нет, с вами. Значит, имею право», – коротко резюмировал он. Алексей Навальный был осужден по делу «Кировлеса» сроком на пять лет условно, однако заявил, что приговор не помешает ему начать избирательную кампанию. На данный момент его команда уже открыла несколько избирательных штабов – один из них в Екатеринбурге. В ходе общения с журналистами Навальный назвал Урал центром политической жизни, давая понять, что Екатеринбург для него особенно важен.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 02.05.17

Начинается реализация имущества отца одного из главных свидетелей по делу МУГИСО. Михаила Самбурского признали банкротом. / 200 тысяч человек от Ревды до Красноуфимска смогут пользоваться высокоскоростным интернетом. / Чешский вратарь Якуб Коварж возвращается в «Автомобилист».

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter