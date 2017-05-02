Екатеринбургский штаб Навального начал работу с попрошайничества в соцсетях

Публикации за 02.05.17

Екатеринбургские сторонники оппозиционера Алексея Навального, который давно заявляет о своем намерении выдвигаться в президенты, обнаружили, что не могут обеспечить себя необходимой аппаратурой. Об этом штабисты сообщают на своей странице в соцсети.

«Мы будем время от времени снимать интервью в штабе и на улице.

Есть среди вас те, кто мог бы одолжить нам видеокамеру с автофокусом и микрофон (любой переносной, желательно с ветрозащитой?) Будем вам очень признательны», – пишут оппозиционеры. Пока желающих помочь не наблюдается.

Напомним, штаб оппозиционера открылся в Екатеринбурге в конце февраля. Тогда уральские журналисты задали Навальному вопрос, на каком основании он претендует на пост президента, будучи судимым. Алексей Навальный ответил, что согласно Конституции запрет избираться имеет только лицо, отбывающее наказание. «А я разве в тюрьме? Нет, с вами. Значит, имею право», – коротко резюмировал он. Алексей Навальный был осужден по делу «Кировлеса» сроком на пять лет условно, однако заявил, что приговор не помешает ему начать избирательную кампанию. На данный момент его команда уже открыла несколько избирательных штабов – один из них в Екатеринбурге. В ходе общения с журналистами Навальный назвал Урал центром политической жизни, давая понять, что Екатеринбург для него особенно важен.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 02.05.17

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