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Екатеринбург

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Публикации за 25.02.17

Навальный: судимый имеет право избираться в президенты РФ (ФОТО)

Навальный: судимый имеет право избираться в президенты РФ (ФОТО)

Алексей Навальный заявил, что лицо, имеющее судимость, имеет право избираться на пост президента РФ. Об этом оппозиционер заявил сегодня в ходе пресс-конференции, посвященной открытию предвыборного штаба в Екатеринбурге.

Новый День: Навальный: судимый имеет право избираться в президенты РФ

Журналисты задали Навальному вопрос о том, на каком основании он претендует на пост президента, будучи судимым. Алексей Навальный ответил, что согласно Конституции запрет избираться имеет только лицо, отбывающее наказание. «А я разве в тюрьме? Нет, с вами. Значит, имею право», – коротко резюмировал Алексей Навальный.

Новый День: Навальный: судимый имеет право избираться в президенты РФ

Напомним, что Навальный был осужден по делу «Кировлеса» сроком на пять лет условно. Однако он открыто заявил, что считает дело политическим и приговор не помешает ему начать избирательную кампанию. На данный момент его команда уже открыла несколько избирательных штабов – один из них в Екатеринбурге. В ходе общения с журналистами Навальный назвал Урал центром политической жизни.

Новый День: Навальный: судимый имеет право избираться в президенты РФ

Екатеринбург, Максим Бородин,Семен Саливанчук

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