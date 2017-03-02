Навальный обвинил Медведева в создании «подпольной империи» / И напомнил всем о своих президентских амбициях

Публикации за 02.03.17

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального обвинил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в создании огромной «подпольной империи», основанной на «преступных схемах» с некоммерческими фондами. Расследование опубликовано в блоге Навального.

ФБК утверждает, что Медведев владеет «огромными участками земли в самых элитных районах, распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом». Причем «все это имущество было приобретено на взятки олигархов и кредиты госбанков». Навальный пишет, что «настоящего владельца активов почти невозможно отследить, потому что, будучи записанными на благотворительные фонды, они, по сути, не принадлежат никому», а «управляют имуществом Медведева его друзья, однокурсники и доверенные лица». Навальный утверждает, что в некоммерческие фонды, связанные с Медведевым, переведено как минимум 70 млрд рублей деньгами и имуществом.

В предыдущих расследованиях ФБК сообщал о «даче Медведева» в Плесе, ценой в 25-30 мдрд рублей. По данным Навального, дачу построили на деньги благотворительного фонда «Дар», в уставной фонд которого глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон и предприниматель Леонид Симановский внесли 33 млрд рублей. Недвижимость записана на фонды «Градислава» и «Дар». Учредитель «Градиславы» – Леонид Рубцов, возглавляющий также компанию «Грин Ярд», которая принадлежит Фонду поддержки социально-значимых государственных проектов («Соцгоспроект»). Им управляют два однокурсника Медведева – Илья Елисеев и Алексей Четвертков. У «Соцгоспроекта» в собственности «роскошная усадьба» на Рублевке общей площадью в 3,7 тысячи квадратных метров ценой в 5 млрд рублей, писал ФБК. Усадьбу фонду пожертвовал миллиардер Алишер Усманов.

Выводы из нового расследования Навального таковы: «Я сам участвую в выборах. Я иду на выборы президента, потому что не хочу, чтобы герои этого и других наших расследований находились у власти еще десять лет, продолжая все разваливать и разворовывать. Мне очень важна ваша поддержка, и я прошу вас оказать ее мне и поставить подпись за мое выдвижение. И если вы поддержите меня, то в 2018 году я буду тем кандидатом, который от вашего имени скажет в лицо этой власти: нам надоела коррупция, и мы больше не желаем с ней мириться».

Москва, Зоя Березина

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