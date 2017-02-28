Навальный растерял поддержку народа / Лишь 10% россиян готовы проголосовать за оппозиционера

Публикации за 28.02.17

Число жителей России, готовых поддержать оппозиционного политика Алексея Навального на выборах президента РФ, сократилось втрое – до 10% в феврале этого года по сравнению с 33% в 2011 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра». Из них лишь 1% граждан точно будут голосовать за него, 9% заявили о возможной поддержке кандидатуры Навального. 83% респондентов не намерены голосовать за оппозиционера, 6% затруднились с ответом.

Согласно данным опроса, 47% опрошенных знают, кто такой Навальный (54% в октябре 2013 года, после участия в выборах мэра Москвы, и 6% в апреле 2011 года), 53% неизвестно это имя. Среди знающих об этом политике не собираются голосовать за него на президентских выборах 83% участников опроса: 63% «определенно не будут» и 20% «скорее не будут» поддерживать Навального. В марте 2012 года так отвечали 38% и 25% соответственно.

Уважение к оппозиционному политику испытывают 3% респондентов (6% в 2013 году), сочувствие – 4% (7% ранее). Не могут сказать о нем ничего плохого 9% опрошенных (ранее – 17%). При этом 35% респондентов относятся к Навальному нейтрально, безразлично (43% в 2013 году). Ничего хорошего о нем не могут сказать 23% российских граждан (12% в 2013 году). У каждого десятого он вызывает раздражение (5% в 2013 году) и неприязнь (3% ранее).

Заместитель директора «Левада-центра» Алексей Гражданкин в комментарии газете «Коммерсантъ» отметил, что внимание к Навальному было велико после выборов мэра Москвы. По его мнению, в целом «отношение к оппозиции изменилось из-за событий на Украине, которые отпугнули людей».

Главред журнала «Политические технологии» Сергей Поляков, в свою очередь, выразил мнение, что нынешний уровень узнаваемости оппозиционера был бы достаточен для старта федеральной кампании. Эксперт заявил, что «узнаваемость, близкая к 50%, у человека, который не появлялся на федеральных каналах, достаточно высокая», заметив при этом, что «даже премьер не обладает стопроцентной узнаваемостью».

Опрос был проведен 17-20 февраля среди 1600 человек в 137 населенных пунктах России.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 28.02.17

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