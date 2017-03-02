Тимакова о расследовании Навального: бессмысленно комментировать «пропагандистские выпады»

Публикации за 02.03.17

Пресс-секретарь главы российского правительства Наталья Тимаков назвала расследование Алексея Навального о «тайной империи» премьера Дмитрия Медведева «пропагандистским выпадом», который бессмысленно комментировать.

«Материал Навального носит ярко выраженный предвыборный характер, о чем он сам говорит в конце ролика. Комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа, заявившего, что он уже ведет какую-то предвыборную кампанию и борется с властью, бессмысленно», – сказала Тимакова в комментарии «Интерфаксу».

Как сообщал «Новый День», сегодня Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Навального обвинил премьер-министра РФ в создании огромной «подпольной империи», основанной на «преступных схемах» с некоммерческими фондами.

ФБК утверждает, что Медведев владеет «огромными участками земли в самых элитных районах, распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом». Причем «все это имущество было приобретено на взятки олигархов и кредиты госбанков».

Навальный пишет, что «настоящего владельца активов почти невозможно отследить, потому что, будучи записанными на благотворительные фонды, они, по сути, не принадлежат никому», а «управляют имуществом Медведева его друзья, однокурсники и доверенные лица». Навальный утверждает, что в некоммерческие фонды, связанные с Медведевым, переведено как минимум 70 млрд рублей деньгами и имуществом.

Москва, Анастасия Смирнова

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