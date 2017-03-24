КПРФ решила сыграть «договорняк» с «Единой Россией» / Компартия использует Навального, чтобы себя «оживить»

Публикации за 24.03.17

Попытка КПРФ придать вес расследованию Алексея Навального о тайном богатстве премьера Дмитрия Медведева и организовать парламентское расследование может оказаться лишь способом подчеркнуть оппозиционность компартии – не исключено, что с помощью «договорного матча» с «Единой Россией». Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал известный политолог, руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. По его мнению, главе российского правительства пока реально ничего не угрожает – с высокой долей вероятности он сохранит за собой пост, как минимум, до президентских выборов.

Сегодня фракция КПРФ в Госдуме призвала «Единую Россию» поддержать инициативу проведения парламентского расследования для проверки данных, изложенных в публикации Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о якобы тайных активах главы правительства РФ. В компартии также выразили надежду, что эту идею поддержат не только оппозиционные фракции, но и «Единая Россия», которая должна быть заинтересована в том, чтобы развеять обвинения против своего лидера.

Комментируя инициативу КПРФ, Калачев отметил, что это связано с желанием коммунистов еще раз подчеркнуть свою оппозиционность.

«Пост-крымский консенсус партий приходит к концу. У КПРФ во главе угла – задача выживания. Им нужно продемонстрировать свою принципиальность хотя бы в вопросе обвинения в адрес Медведева. Есть табу, связанное с одной личностью – Владимиром Владимировичем Путиным, в отношении всего остального у КПРФ руки развязаны», – сказал Калачев.

Эксперт обратил внимание, что представители КПРФ и раньше «пытались раскрутить» антикоррупционную тематику, однако «Единая Россия» перехватила эту повестку. «Сейчас они (КПРФ) возобновляют эти попытки. Демонстрируется, кто у нас главная оппозиция, а кто – партия власти. Это не только выстраивание отношений с властью, это еще и отношения со своими избирателями», – пояснил эксперт.

«Мне кажется, КПРФ сейчас выгодно поддерживать независимость и оппозиционность, тем более в преддверии президентских выборов. Рейтинг КПРФ оставляет желать лучшего. Давайте вспомним, что на выборах в Госдуму (18 сентября 2016 года) ЛДПР наступало на пятки КПРФ и партии пришли к финишу ноздря к ноздре. Если ЛДПР находится в хорошей политической форме, то с коммунистами и их идентичностью есть серьезные проблемы», – продолжил эксперт.

В этой связи Калачев отметил положительную динамику, которая наблюдается внутри компартии после того, как заместить председателя ЦК КПРФ Валерий Рашкин выступил с требованием о расследовании.

«Надо отдать должное, когда Рашкин выступил с этой инициативой, я не был уверен, что фракция его поддержит. Тем более, прошла информация, что Рашкина по посту заместителя председателя партии заменит Афонин (Юрий Афонин – секретарь ЦК КПРФ), но как выяснилось, у коммунистов есть готовность поддержать», – обратил внимание эксперт.

Между тем, политолог выразил сомнение, что инициатива коммунистов может получить отклик в Государственной Думе и сказаться на позициях Медведева.

«Протокольное поручение может и не получить поддержки парламентариев. Я замечу, что в любом случае решение будет принимать думское большинство. Известно, что большинство в Государственной думе у «Единой России» – 343 из 450 депутатов нового созыва относится к партии власти», – напомнил он.

«На самом деле совершенно очевидно, что вступать в полемику с ФБК, с Навальным и в данном случае с КПРФ никто не хочет, не потому что нечего сказать, а потому что будет как в интермедии Райкина – то ли он пальто украл, то ли у него. Любая подобная полемика подогревает тему, повышает ее цитирование», – сказал Калачев.

Между тем, по его мнению, отреагировать «Единой России» все равно придется. «Думское большинство должно выразить свое отношение к действиям КПРФ, если не публичными заявлениями, то, во всяком случае, отказом идти у КПРФ на поводу», – сказал эксперт.

С другой стороны, как считает Калачев, есть основания полагать, что расследование все же будет проведено, так как выступление КПРФ может быть следствием «договорного матча» между коммунистами и «Единой Россией».

«Если внимательно прочитать запрос, то ответ уже ясен – Медведев тут вообще не причем. Вопрос – принадлежит ли ему имущество? Нет, не принадлежит. Если имущество вообще есть, оно принадлежит различным фондам, что не отрицает и сам Навальный», – обратил внимание политолог.

По его мнению, заявив требование о разбирательстве, компартия и «ЕР» убивают сразу двух зайцев. «КПРФ демонстрирует смелость, а разбирательство, если бы таковое состоялось, по любому будет в пользу Медведева, которого оклеветали», – пояснил он.

«Нужно поручить проверку Чайке (Юрий Чайка – Генпрокурор РФ), который тоже был жертвой расследования Навального – общая беда, как известно, объединяет – и на этом тему закрыть, потому что расследование Генпрокуратуры показало бы, что обвинения голословны», – отметил Калачев.

Эксперт выразил уверенность в том, что расследование Навального не повлияет на положение Медведева и до президентских выборов ему на посту премьера ничего не угрожает.

«До президентских выборов Медведев заменен не будет. Оценки деятельности Медведева достаточно высоки, зачем раскачивать лодку. У Медведева с Путиным доверительные отношения, если президент в целом доволен работой правительства, сейчас нет никакой необходимости делать резкие движения, принимать судьбоносные решения, в том числе и по премьеру», – считает Калачев.

В целом политолог оценивает позиции Медведева как устойчивые. «Его ослабленность является залогом устойчивости его позиции. Он угрозы не несет. Собственных политических амбиций не имеет. Он – отражение желаний и чаяний президента». – заключил Калачев.

В то же время он отметил, что после 18 марта 2018 года ситуация может измениться.

«Ничего исключать нельзя. Для президента главное сейчас – содержание его следующего президентского срока. Повестка развития – будет повесткой следующего президентского срока. Понятно, что если это его последний срок – уходить надо на подъеме. А сможет ли Медведев и его правительство обеспечить этот подъем – это вопрос открытый», – сказал политолог.

По его оценке, недостатка в желающих заменить Медведева на посту главы правительства нет.

«Недоброжелателей у него (Медведева) много. Атаки Навального тоже не просто так, не просто так появляются и слухи о том, что Кудрин уйдет на Санкт- Петербург вместо Полтавченко. Желающих занять место премьера хватает, желающих ославить премьера – тоже. Внутриэлитные разборки в «Политбюро 2.0» имеют место быть», – констатировал Калачев и подчеркнул, что в данном случае Навальный является оружием внутриэлитной борьбы.

Москва, Мария Вяткина

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