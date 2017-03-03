Кремль о расследовании Навального: это пример творчества «осужденного гражданина»

Публикации за 03.03.17

В Кремле детально не знакомились с материалами расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о главе правительства Дмитрии Медведеве, в котором премьер обвиняется в создании коррупционной «подпольной империи». Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В деталях не ознакомлены, – сказал представитель Кремля. – Сообщения СМИ видели». Песков при этом отметил, что «это не первый пример творчества известного осужденного гражданина».

По словам пресс-секретаря президента, ему нечего добавить к словам пресс-секретаря премьер-министра Наталья Тимаковой. Накануне Тимакова назвала расследование ФБК «пропагандистским выпадом», который бессмысленно комментировать. «Комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа, заявившего, что он уже ведет какую-то предвыборную кампанию и борется с властью, бессмысленно», – цитирует пресс-секретаря главы правительства «Интерфакс».

Как сообщал «Новый День», накануне Фонд борьбы с коррупцией обвинил премьер-министра РФ в создании огромной «тайной империи», основанной на «преступных схемах» с некоммерческими фондами.

ФБК утверждает, что Медведев владеет «огромными участками земли в самых элитных районах, распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом». Причем «все это имущество было приобретено на взятки олигархов и кредиты госбанков». Навальный утверждает, что активы записаны на благотворительные фонды, а управляются друзьями, однокурсниками и доверенными лицами Медведева. Оппозиционный политик заявил, что в некоммерческие фонды, связанные с Медведевым, переведено как минимум 70 млрд рублей деньгами и имуществом.

Москва, Светлана Петрова

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