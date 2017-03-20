«Ученикам нужно думать о ЕГЭ, а не о митингах» / Власти защитили директора брянской школы от обвинений в политпропаганде

Публикации за 20.03.17

В департаменте образования и науки Брянской области прокомментировали скандал, вызванный воспитательной беседой директора Погарской школы №1 с учениками о геополитике и протестных митингах оппозиционера Алексея Навального. Чиновники поддержали действия руководства образовательного учреждения и посоветовали школьникам думать не о митингах, а о ЕГЭ, передает издание «Брянская улица».

Исполняющая обязанности директора департамента образования и науки Брянской области Татьяна Кулешова заявила, что директор школы Кира Грибановская поступила в сложившейся ситуации правильно. Чиновница пообещала, что никаких санкций ни по отношению к детям, ни по отношению к педагогам департамент применять не будет. «Пускай школа работает спокойно, как работала, – сказала Кулешова. – Учителя должны учить, родители – воспитывать, ну, и школа тоже должна воспитывать».

Чиновница подчеркнула, что «директор политической пропагандой не занималась – она не называла конкретных имен и фамилий». Кроме того, она заявила, что «полиция с этим мальчиком закона не нарушала, его вызвали для беседы и отпустили».

Кулешова добавила, что «претензий к этим детям предъявлять нельзя, у них сейчас сложный период, юношеский максимализм». «Им (школьникам – прим. ред.) вообще сейчас нужно думать о том, что они заканчивают школу, и готовиться к ЕГЭ», – заявила чиновница.

В минувшие выходные ученики Погарской школы №1 опубликовали в интернете запись беседы директора школы Киры Грибановской с одноклассниками Максима Лосева, которого забрали в полицию, после того как он сообщил в соцсети о том, что записался на организуемый Навальным митинг с требованием расследовать информацию о «подпольной империи» премьера Дмитрия Медведева. Директор учебного заведения, беседуя со школьниками, заявила о недопустимости поддержки подобных мероприятий и обвинила их в отсутствии патриотизма. Кроме того, директор выступила в поддержку политического курса президента Владимира Путина и заявила, что революцию на Украине организовали США. Позднее часть интернет-пользователей обвинили ее в политической пропаганде и потребовали увольнения. Одновременно на сайте Change.org начался сбор подписей под петицией в защиту директора школы.

Ранее сообщалось, что 26 марта Навальный наметил провести митинг «Он вам не Димон» в Москве, Санкт-Петербурге, Брянске и ряде других городах России.

Как сообщал «Новый День», в начале марта Фонд борьбы с коррупцией обвинил премьер-министра РФ в создании огромной «тайной империи», основанной на «преступных схемах» с некоммерческими фондами.

ФБК утверждает, что Медведев владеет «огромными участками земли в самых элитных районах, распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом». Причем «все это имущество было приобретено на взятки олигархов и кредиты госбанков». Навальный утверждает, что активы записаны на благотворительные фонды, а управляются друзьями, однокурсниками и доверенными лицами Медведева. Оппозиционный политик заявил, что в некоммерческие фонды, связанные с Медведевым, переведено как минимум 70 млрд рублей деньгами и имуществом.

Пресс-секретарь премьера Наталья Тимаковой назвала расследование ФБК «пропагандистским выпадом», который бессмысленно комментировать. В Кремле сочли расследование Навального «примером творчества известного осужденного гражданина».

Брянск, Наталья Аникина

Брянск. Другие новости 20.03.17

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