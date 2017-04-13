Иск Усманова к Навальному зарегистрирован в Люблинском суде Москвы

Публикации за 13.04.17

Люблинский суд Москвы зарегистрировал иск миллиардера Алишера Усманова к скандальному оппозиционеру Алексею Навальному и его Фонду борьбы с коррупцией. Об этом сообщается на сайте судебной инстанции.

Как сообщал «Новый День», Усманов планировал подать в суд на Навального за клевету о якобы причастности бизнесмена к тайной собственности главы российского правительства Дмитрия Медведева.

Миллиардер заявлял, что Навальный «перешел красную линию», обвинив его в коррупционных связях с премьером, теневых схемах получения прибыли.

Бизнесмен также подчеркнул, что у Навального нет «морального права» обвинять его, потому что он ведет свои дела «прозрачно и законно».

Ранее Медведев также высказал свое отношение к фильму Навального. В частности, он заявил, что за «так называемыми расследованиями» скрывается попытка выманить людей на улицу и добиться политических и шкурных целей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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