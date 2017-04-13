NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 13.04.17

Иск Усманова к Навальному зарегистрирован в Люблинском суде Москвы

Иск Усманова к Навальному зарегистрирован в Люблинском суде Москвы

Люблинский суд Москвы зарегистрировал иск миллиардера Алишера Усманова к скандальному оппозиционеру Алексею Навальному и его Фонду борьбы с коррупцией. Об этом сообщается на судебной инстанции.

Как сообщал «Новый День», Усманов планировал подать в суд на Навального за клевету о якобы причастности бизнесмена к тайной собственности главы российского правительства Дмитрия Медведева.

Миллиардер заявлял, что Навальный «перешел красную линию», обвинив его в коррупционных связях с премьером, теневых схемах получения прибыли.

Бизнесмен также подчеркнул, что у Навального нет «морального права» обвинять его, потому что он ведет свои дела «прозрачно и законно».

Ранее Медведев также высказал свое отношение к фильму Навального. В частности, он заявил, что за «так называемыми расследованиями» скрывается попытка выманить людей на улицу и добиться политических и шкурных целей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.04.17

В Саратове задержали одного из лидеров ПАРНАСа. / В России хотят без суда арестовывать счета подозреваемых в коррупции и их близких. И ужесточить подход к конфискации имущества. / Спрос на внутренний туризм в России снижается в пользу зарубежного. Демпинг Турции уронил цены на других направлениях.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter