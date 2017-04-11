NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Скандалы и происшествия

■■■■■■■■■

Публикации за 11.04.17

Миллиардер Усманов подаст в суд на Навального за клевету
Фото: «Московский комсомолец»

Миллиардер Усманов подаст в суд на Навального за клевету

Российский миллиардер Алишер Усманов намерен подать в суд на оппозиционера, главу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Соответствующее заявление в правоохранительные органы он намерен подать в ближайшее время. Бизнесмен считает, что Навальный оклеветал его, передает РИА «Новости».

Ранее Навальный опубликовал на своем канале в YouTube фильм с обвинениями в адрес премьер-министра Дмитрия Медведева, в котором в нелицеприятной форме упоминается и Алишер Усманов. По словам представителя бизнесмена, Усманов исправно платит налоги и создал тысячи рабочих мест.

«Навальный вводит людей в заблуждение и его утверждения – клевета… В этой связи я подаю на Навального иск в суд и обращусь с заявлением в правоохранительные органы», – процитировал заявление Усманова его представитель.

Ранее Медведев также высказал свое отношение к фильму Навального. В частности, он заявил, что за «так называемыми расследованиями» скрывается попытка выманить людей на улицу и добиться политических и шкурных целей. Премьер добавил, что такое поведение является «бесчестной позицией».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 11.04.17

Орловские полицейские выяснили причину ДТП с пятью погибшими. / В Каменске-Уральском при загадочных обстоятельствах отравилась семья, в том числе двое детей. / Подростки устроили пожар рядом с территорией завода гражданской авиации (ФОТО).

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

/

В рубриках

/ / / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter