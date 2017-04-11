Миллиардер Усманов подаст в суд на Навального за клевету

Публикации за 11.04.17

Российский миллиардер Алишер Усманов намерен подать в суд на оппозиционера, главу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Соответствующее заявление в правоохранительные органы он намерен подать в ближайшее время. Бизнесмен считает, что Навальный оклеветал его, передает РИА «Новости».

Ранее Навальный опубликовал на своем канале в YouTube фильм с обвинениями в адрес премьер-министра Дмитрия Медведева, в котором в нелицеприятной форме упоминается и Алишер Усманов. По словам представителя бизнесмена, Усманов исправно платит налоги и создал тысячи рабочих мест.

«Навальный вводит людей в заблуждение и его утверждения – клевета… В этой связи я подаю на Навального иск в суд и обращусь с заявлением в правоохранительные органы», – процитировал заявление Усманова его представитель.

Ранее Медведев также высказал свое отношение к фильму Навального. В частности, он заявил, что за «так называемыми расследованиями» скрывается попытка выманить людей на улицу и добиться политических и шкурных целей. Премьер добавил, что такое поведение является «бесчестной позицией».

Москва, Иван Гридин

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