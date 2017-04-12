Усманов раскрыл историю передачи особняка фонду «Соцгоспроект» / И отверг обвинения Навального

Публикации за 12.04.17

Основатель USM Holdings, миллиардер Алишер Усманов заявил, что он передал землю и особняк фонду «Соцгоспроект» в обмен на другой участок для своей сестры. «Моя сестра Гульбахор Бурханова (...) после потери родителей захотела жить поближе ко мне. (...) Елисеев (Илья Елисеев – глава фонда – прим. ред.) рассказывал мне о проектах фонда, приглашал вложиться в них. От него и узнал, что фонд хочет делать девелоперский проект на границе с моим участком. (...) Я же давно искал возможность расширить свой участок, где живу уже больше 20 лет, поэтому и предложил обменять их участок – 12 га – на участок моей сестры в отдалении от меня и с готовым домом», – приводит газета «Ведомости» слова Усманова.

«Мы договорились. Фонд уступил мне огромный участок (12 га на Рублевке) по номинальной цене, а я передал в «Соцгоспроект» участок и дом сестры и достроил его, как и обещал. 12 га на Рублевке на берегу Москвы-реки стоят примерно 50 миллионов долларов. Переданный мною участок в 4 га стоит около 15-20 млн долларов, и дом – еще 30 миллионов долларов. Так что баланс примерно 50 на 50», – рассказал Усманов. Он также отверг все обвинения главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в свой адрес и вновь заявил, что подаст против него иск о защите чести и достоинства.

«Навальный перешел красную линию, стал обвинять меня фактически в преступлении. Все, что могу сказать по поводу его заявления, – это ложь. Он утверждает, что якобы я участвовал в приватизационных сделках и на этом сколотил свое состояние. В действительности все активы куплены на вторичном рынке. При этом я только как физическое лицо заплатил в России более 400 млн долларов налогов (с учетом налоговой декларации за 2016 г.)», – сообщил Усманов.

В начале марта ФБК опубликовал фильм, в котором, в частности, утверждалось, что глава USM Holdings якобы передал особняк с земельным участком более 4 га в Одинцовском районе Подмосковья в дар фонду «Соцгоспроект», главой наблюдательного совета которого является однокурсник нынешнего главы российского правительства Дмитрия Медведева Илья Елисеев. Узнав о намерениях Усманова подать на него в суд, Навальный заявил, что иск обернется давлением на него и фонд со стороны правоохранительных органов.

Москва, Иван Гридин

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