Песков о выборах-2018: любой, кто отвечает нормам Конституции, может баллотироваться

Публикации за 22.12.16

Любой гражданин России, если он соответствует прописанным в Конституции требованиям, имеет право выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя планы оппозиционера Алексея Навального баллотироваться в президенты.

«В Конституции у нас прописан перечень критериев, которым должны соответствовать граждане России для того, чтобы выдвигаться в президенты. Значит, соответственно, любой гражданин Российской Федерации, если он соответствует этим критериям, может выдвигаться – это его право», – цитирует РИА Новости слова Пескова.

Комментируя постоянно появляющиеся слухи о досрочных выборах президента, Песков подчеркнул, что в Кремле таких решений нет. Он также вновь призвал не заниматься «гаданиями» и добавил, что тема выборов – не самое главное сегодня.

«Я не знаю, я не занимаюсь гаданием на кофейной гуще. Пока никаких решений нет. Это единственное, что я могу констатировать. Честно говоря, пока у нас темы выборов на повестке дня нет – это первое», – заключил Песков.

Напомним, ранее Песков заявлял, что в Кремле к намерению Навального идти в президенты относятся «никак». В ноябре он говорил, что Кремль не обсуждает тему досрочных президентских выборов в России, а подобные предположения – из разряда «абсолютной схоластики».

Москва, Зоя Березина

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