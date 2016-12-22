NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Политика

■■■■■■■■■

Публикации за 22.12.16

Песков о выборах-2018: любой, кто отвечает нормам Конституции, может баллотироваться

Песков о выборах-2018: любой, кто отвечает нормам Конституции, может баллотироваться

Любой гражданин России, если он соответствует прописанным в Конституции требованиям, имеет право выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя планы оппозиционера Алексея Навального баллотироваться в президенты.

«В Конституции у нас прописан перечень критериев, которым должны соответствовать граждане России для того, чтобы выдвигаться в президенты. Значит, соответственно, любой гражданин Российской Федерации, если он соответствует этим критериям, может выдвигаться – это его право», – цитирует РИА Новости слова Пескова.

Комментируя постоянно появляющиеся слухи о досрочных выборах президента, Песков подчеркнул, что в Кремле таких решений нет. Он также вновь призвал не заниматься «гаданиями» и добавил, что тема выборов – не самое главное сегодня.

«Я не знаю, я не занимаюсь гаданием на кофейной гуще. Пока никаких решений нет. Это единственное, что я могу констатировать. Честно говоря, пока у нас темы выборов на повестке дня нет – это первое», – заключил Песков.

Напомним, ранее Песков заявлял, что в Кремле к намерению Навального идти в президенты относятся «никак». В ноябре он говорил, что Кремль не обсуждает тему досрочных президентских выборов в России, а подобные предположения – из разряда «абсолютной схоластики».

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 22.12.16

Первоуральские единороссы досрочно «слили» список кандидатов на думские выборы (ФОТО). / Автор New York Daily News отказался извиниться за статью, оправдыващую убийство Карлова. В Кремле назвали журналиста невменяемым. «Он не заслуживает упоминаний». / Депутаты Керчи предложили руководителям города уволиться: «Пока окончательно не опозорились». Чиновники: «Разбежались…».

Ссылки по теме

© 2016, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter