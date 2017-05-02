Администрация Екатеринбурга опубликовала график всех перекрытий дорог в дни празднования годовщины Победы (КАРТА)

Публикации за 02.05.17

В Екатеринбурге начинаются практически ежедневные перекрытия дорог, связанные с празднованием Дня Победы. Конечно, самые масштабные ограничения будут 9 мая, но объезжать закрытые участки дорог придется с сегодняшнего дня и по 13 мая.

Как передает корреспондент NDNews.ru, сегодняшние перекрытия дорог связаны с репетицией парада на площади 1905 года. С 8 часов вечера будут закрыты участки дорог по проспекту Ленина от Луначарского до Репина; по улице Репина, от проспекта Ленина до Малышева; по улице 8 Марта, от Малышева до Бориса Ельцина; по улице Бориса Ельцина, от 8 Марта до Челюскинцев. На время прохождения колонны Екатеринбургского гарнизона к месту проведения тренировок и парада войск будут закрываться участки по улице Эскадронной, от улицы Окраинной до улицы Новосибирской второй; по улице Новосибирской второй, от улицы Санаторной до улицы Палисадной; по улице Зенитчиков, от улицы Палисадной до улицы Братской; по улице Патриса Лумумбы, от улицы Братской до улицы Московской; по улице Московской, от улицы Патриса Лумумбы до улицы Большакова; по улице Посадской, от улицы Большакова до улицы Пальмиро Тольтти; по улице Пальмиро Тольятти, от улицы Белореченской до улицы Московской; по улице Московской, от улицы Пальмиро Тольятти до проспекта Ленина; по улице Московской, от проспекта Ленина до улицы Малышева; по улице Малышева, от улицы Московской до улицы Репина; по улице Попова, от улицы Московской до улицы Репина. Аналогичные перекрытия будут вводиться 5 и 9 мая. В пресс-службе мэрии рассказали, в какие дни будет закрыто движение.

3 мая с 11:30 до 12:00 по нечетной стороне улицы Свердлова, от улицы Мельковской до улицы Челюскинцев на время прохождения колонны к памятнику воинам Уральского добровольческого танкового корпуса.

4 мая с 10:00 до 14:00 по площади Кирова, в направлении от улицы Мира до улицы Гагарина на время встречи ветеранов с суворовцами и кадетами.

5 мая с 14:00 до 15:00 по улице Начдива Онуфриева, от улицы Громова до улицы Чкалова; по улице Чкалова, от улицы Начдива Онуфриева до улицы Академика Бардина; по улице Академика Бардина, от улицы Чкалова до улицы Ясной; по улице Громова, от улицы Академика Бардина до улицы Начдива Онуфриева. Здесь будет проводиться легкоатлетическая эстафета.

6 мая с 10:00 до 13:00 от пересечения улицы Горького с улицей Дзержинского до улицы Николая Никонова; с 10:15 до 13:00 по проспекту Ленина, от улицы Карла Либкнехта до улицы Сакко и Ванцетти; по улице 8 Марта, от улицы Малышева до улицы Бориса Ельцина; по улице Бориса Ельцина, от улицы 8 Марта до улицы Челюскинцев (из-за «Майской грозы»).

8 мая с 09:30 до 11:00 (на время торжественного возложения венков к памятнику Г. К. Жукова) по нечетной стороне проспекта Ленина, от улицы Восточной до улицы Луначарского; по улице Бажова, от улицы Первомайской до улицы Малышева; по улице Кузнечной, от улицы Первомайской до улицы Малышева; с 22:00 8 мая 2017 года до 02:00 10 мая 2017 года по улице Пушкина, от улицы Малышева до проспекта Ленина.

13 мая с 10:00 до 12:00 (на время проведения 37-й легкоатлетической эстафеты личного состава Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Екатеринбургу) по улице Бориса Ельцина, от улицы Челюскинцев до улицы 8 Марта; по улице 8 Марта, от улицы Бориса Ельцина до проспекта Ленина.

В День Победы, 9 мая, движение будет перекрываться на протяжении всего дня. Чтобы автомобилисты не запутались, NDNews.ru публикует карту перекрытий с указанием времени, посмотреть карту можно ниже.

Общественный транспорт в этот день будет работать до часа ночи. Проезд для участников и инвалидов Великой Отечественной войны при предъявлении удостоверения и одному сопровождающему – бесплатный. После фейерверка горожане смогут добраться до дома на общественном транспорте с мест его накопления (транспорт будет ждать пассажиров с 21:30).

Автобусы будут стоять на улице 8 Марта, от улицы Малышева до улицы Куйбышева; на улице Радищева, от улицы Сакко и Ванцетти до улицы 8 Марта; на улице Бориса Ельцина, у Театра драмы; на проспекте Ленина, у Театра оперы и балета; на улице Мамина-Сибиряка, от улицы Малышева до проспекта Ленина; на проспекте Ленина, от улицы Вайнера до улицы Московской;

Троллейбусы – на улице Карла Либкнехта, от улицы Шевченко до улицы Малышева; на улице Малышева, в районе перекрестка улиц Малышева и 8 Марта; на улице Белинского, в районе перекрестка улиц Белинского и Малышева;

Трамваи – на проспекте Ленина, от улицы Московской до улицы Вайнера; в районе перекрестков проспекта Ленина и улицы Луначарского, проспекта Ленина и улицы Московской.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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