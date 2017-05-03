NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 03.05.17

В День Победы в центре Екатеринбурга запретят продавать алкоголь

В День Победы в центре Екатеринбурга запретят продавать алкоголь

В День Победы, 9 Мая, в центре Екатеринбурга традиционно будет ограничена продажа алкоголя. Соответствующее постановление подписал Александр Якоб.

Как передает корреспондент NDNews.ru, с 6 до 24 часов продажа спиртного будет запрещена в границах улиц Московской – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Красного – улицы Челюскинцев;

с 7 до 12 часов в границах улиц Машиностроителей – Ильича – Краснознаменной ‒ проспекта Орджоникидзе;

с 7 до 15 часов по улице Инженерной, от переулка Хибиногорского до улицы Грибоедова; по улице Грибоедова, от улицы Инженерной до улицы Торговой;

с 7 до 15 часов на территории Екатеринбургского центрального парка культуры и отдыха имени В.В. Маяковского;

с 9 до 15 часов в границах улиц Мамина-Сибиряка ‒ Первомайской – Бажова ‒ Шарташской.

Напомним, также в День Победы Общественный транспорт в этот день будет работать до часа ночи. Проезд для участников и инвалидов Великой Отечественной войны при предъявлении удостоверения и одному сопровождающему – бесплатный. После фейерверка горожане смогут добраться до дома на общественном транспорте с мест его накопления (транспорт будет ждать пассажиров с 21:30).

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 03.05.17

Предъявлено обвинение мужчинам, забившим до смерти двух человек в подъезде на Сортировке. / Парад Победы в Нижнем Тагиле возглавят три машины УВЗ – легендарный Т-34, а также танки Т-72Б3 и Т-90С (ФОТО). / Над Екатеринбургом пролетела боевая авиация (ФОТО).

Ссылки по теме

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter