В День Победы в центре Екатеринбурга запретят продавать алкоголь

Публикации за 03.05.17

В День Победы, 9 Мая, в центре Екатеринбурга традиционно будет ограничена продажа алкоголя. Соответствующее постановление подписал Александр Якоб.

Как передает корреспондент NDNews.ru, с 6 до 24 часов продажа спиртного будет запрещена в границах улиц Московской – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Красного – улицы Челюскинцев;

с 7 до 12 часов в границах улиц Машиностроителей – Ильича – Краснознаменной ‒ проспекта Орджоникидзе;

с 7 до 15 часов по улице Инженерной, от переулка Хибиногорского до улицы Грибоедова; по улице Грибоедова, от улицы Инженерной до улицы Торговой;

с 7 до 15 часов на территории Екатеринбургского центрального парка культуры и отдыха имени В.В. Маяковского;

с 9 до 15 часов в границах улиц Мамина-Сибиряка ‒ Первомайской – Бажова ‒ Шарташской.

Напомним, также в День Победы в городе будет перекрыто несколько улиц. Общественный транспорт в этот день будет работать до часа ночи. Проезд для участников и инвалидов Великой Отечественной войны при предъявлении удостоверения и одному сопровождающему – бесплатный. После фейерверка горожане смогут добраться до дома на общественном транспорте с мест его накопления (транспорт будет ждать пассажиров с 21:30).

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 03.05.17

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