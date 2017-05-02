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Екатеринбург

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Публикации за 02.05.17

УФАС выясняет, содержит ли реклама сериала «Филфак» непристойные образы

УФАС выясняет, содержит ли реклама сериала «Филфак» непристойные образы

УФАС по Свердловской области выясняет, не используются ли в рекламе сериала «Филфак» на ТНТ непристойные образы.

Как передает корреспондент NDNews.ru, на сайте антимонопольного управления идет опрос о плакате, рекламирующем новый сериал «Филфак», где студентка прикрывает обнаженную грудь большой книгой.

На сайте ведется опрос – типичная практика для антимонопольного ведомства, чтобы подтвердить или опровергнуть факт непристойности. Проголосовало 49 человек – из них 65% считают, что реклама не содержит ничего оскорбительного.

Как сообщили NDNews.ru в УФАС по Свердловской области, в ведомство обратился недовольный гражданин, который счел, что изображение молодой девушки является оскорбительным и непристойным, так как видно, что у нее есть грудь и она обнажена, хотя и прикрыта.

После опроса рекламу рассмотрит экспертный совет о рекламе при УФАС по Свердловской области, а потом уже будет проведено заседание комиссие. Если реклама будет признана оскорбительной и непристойной – дело будет передано в центральный аппарат ФАС в Москву и рекламу запретят во всей стране.

Персоналии борца за духовные скрепы в управлении не разглашают, ссылаясь на закон о персональных данных.

Екатеринбург, Максим Бородин

Екатеринбург. Другие новости 02.05.17

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