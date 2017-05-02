Путин подписал закон о делении банков на базовые и универсальные: чем это обернется для региональных банков

Публикации за 02.05.17

Сегодня Владимир Путин подписал закон о разделении банков по видам разрешенной деятельности в зависимости от вида лицензии. Через месяц все банки будут считаться универсальными, а с начала 2018 года кредитные организации должны будут «рассчитаться на базовый-универсальный». Предполагается, что закон, с одной стороны, отсечет банки-«прачечные» от вывода активов за рубеж, с другой – поможет региональным банкам держаться на плаву за счет сниженных требований ЦБ. Сразу несколько кредитных организаций с пропиской на Среднем Урале могут оказаться в списке базовых. Что это значит и чем закон обернется для рынка – в материале NDNews.ru.

Закон, опубликованный на портале правовой информации, принимался на основе предложений ЦБ о разделении банковского сектора, фактически он подразумевает существование двух типов лицензий, одна из которых дублирует ту, которая выдается сейчас, а вторая – базовая – предполагает как снижение требований регулятора, так и запрет на ведение ряда операций. Закон вступает в силу через 30 дней, и через месяц все банки будут признаны банками с универсальной лицензией, то есть пока ничего не изменится. А с 1 января 2018 года пройдет обязательное разделение. Главный критерий – размер собственного капитала. Универсальную лицензию могут получить кредитные организации с капиталом от 1 млрд рублей. Требования к ним будут применяться в полном объеме. Базовую лицензию получат банки с капиталом от 300 млн до 3 млрд рублей (после порога в 1 млрд рублей можно ходатайствовать о пересмотре лицензии).

Банк с базовой лицензией, также как и сейчас, сможет привлекать вклады физических и юридических лиц, открывать и вести банковские счета, заниматься куплей-продажей валюты, выдавать кредиты и т.д. Но такая лицензия означает запрет на осуществление ряда операций с иностранными юрлицами и физлицами, запрещается приобретать права требования к иностранным организациям и выдавать им поручительства. Запрещается так же открывать счета в иностранном банке, за исключение счетов, открытых для участия в иностранной платежной системе. Есть ряд ограничений по работе с ценными бумагами, запрещено открывать филиалы за рубежом. Но для банков с базовой лицензией будут и послабления: раскрывать годовую и промежуточную финансовую отчетность и аудиторские заключения к ней они будут, но информацию о принимаемых рисках раскрывать они не обязаны. Нормативы обязательных резервов и ряд других нормативов у них так же будут свои, более мягкие.

Отметим, согласно данным портала banki.ru, на сегодняшний день почти половина зарегистрированных в Свердловской области кредитных организаций имеет капитал менее 1 млрд рублей. Установленную планку без проблем перешагнут УБРиР, СКБ-банк, Меткомбанк – эти кредитные организации в принципе называют банками федерального уровня с региональной пропиской. «Кольцо Урала», судя по размеру капитала, так же станет универсальным банком, вряд ли будут серьезные проблемы с этим у «Уралтрансбанка» и муниципального банка «Екатеринбург». Остальным придется выбирать – или получать базовую лицензию, или увеличивать размер собственного капитала.

С большой долей скепсиса к этому закону относится финансовый аналитик Константин Селянин, который уверен, что с 2018 года банки просто разделятся на «нормальные» и «недобанки» – не по критерию отчетности, а скорее, в имиджевой составляющей, так как закон вводит ограничения для базовых банков по операциям, которые они могут проводить и по рынкам, на которых могут работать. «Сама по себе величина капитала не говорит о финансовых проблемах или благополучии банков. Мы помним, что и в России падали крупные банки, тот же Банк Москвы, который хоть и остался, но мы помним, с каким скандалом. Такое случается и за рубежом, вспомните Lehman Brothers (американский банк, рухнувший в 2008-м, что иногда рассматривается как старт мирового кризиса). Есть небольшие банки, но хорошо управляемые, которые дадут фору монстрам и банкам с госучастием. Идея о разделении банков была интересной, планировалось, что с региональных банков будут меньше спрашивать. Но, как водится, вместе с водой выплеснули ребенка. В таком виде этот закон подразумевает разделение банков на банки и на недобанки. Это продолжение политики ЦБ по сокращению рынка. Многие небольшие региональные банки потеряют часть рыночной ниши и вынуждены будут закрыться», – считает финансовый аналитик Константин Селянин.

По его мнению, среди банков Свердловской области, которые сейчас чуть недотягивают до капитала в 1 млрд рублей, без проблем «подтянуться» сможет только «Нейва» – у банка серьезные акционеры, заинтересованные в стабильной работе финучреждения, да и сумма незначительная. Таким кредитным организациям, как «Тагилбанк» или «Уралприватбанк», придется сложнее, все-таки, по текущей доступной отчетности, им размер собственного капитала придется увеличить в три раза. Впрочем, негативных прогнозов и для них аналитик пока не делает. При этом Селянин говорит, что в переходный период, до января 2018 года, не стоит ждать каких-то проблем – именно из-за желания банков докапитализироваться до нужного для универсальной лицензии объема. «К формированию капитала много требований. Это нельзя сделать просто через деньги вкладчиков, сами акционеры должны быть заинтересованы. То есть кто-то из акционеров решится и вложит деньги, а кто-то откажется, и тогда банк перейдет в состояние недобанка, и, возможно, уйдет с рынка».

Финансовый аналитик ГК «Финам» Тимур Нигматуллин к закону, по его словам, относится «умеренно негативно». По его мнению, такие меры застопорят российскую банковскую систему, не позволят развиваться инновационным продуктам. «Проблема даже не в том, что у банков сократят часть бизнеса, например, запретив направления по работе с нерезидентами. Проблема в том, что это делается принудительно. У нас уже развиваются некоторые инновационные услуги, например, на рынке b2b, когда банк предоставляет услуги организации по ведению их счетов, сочетая это с бухгалтерскими услугами. Такой бизнес, который определенно инновационный, ведет, например, «Точка». И когда банки разграничат по размеру капитала – такие инновационные банки не смогут вести деятельность, им придется объединяться с крупными игроками. Закон накладывает риски на всю систему, банковская система в России будет отставать в развитии, не будет лидировать по сравнению с другими крупными игроками», – считает эксперт. Он отметил, что более правильным был бы следующий вариант: не отсекать банки по размеру капитала, а по желанию банка давать ему возможность перейти к упрощенному регулированию.

Касательно банков Свердловской области аналитик считает, что вряд ли целесообразно пытаться как-то менять модель своей работы, структуру акционеров. «Я не могу сказать конкретно по этим банкам («Нейва», «Тагилбанк», «Уралприватбанк», «Первоуральскбанк», – прим. ред.), но если они пережили волну банковской зачистки, значит, у них все в порядке, они эффективно работают. И вряд ли у них будут проблемы, если у них будет базовая лицензия – я не думаю, что будут какие-то потери, это вопрос позиционирования», – резюмировал эксперт «Финам».

Екатеринбург, Москва, Светлана Загороднева

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