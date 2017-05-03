NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 03.05.17

Над Екатеринбургом пролетела боевая авиация (ФОТО)

Над Екатеринбургом пролетела боевая авиация (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге прошла репетиция авиационной части парада Победы. В небе над городом пролетели вертолеты, штурмовики и истребители. Екатеринбуржцы, вооружившись фотоаппаратами и биноклями, наблюдали за тренировкой авиагруппы.

Новый День: Над Екатеринбургом пролетела боевая авиация (ФОТО)

Напомним, в параде на 9 Мая в уральской столице примут участие четыре истребителя-перехватчика МиГ-31, четыре фронтовых бомбардировщика Су-24М, два фронтовых штурмовика Су-25 и вертолёты Ми-8 и Ми-24, транспортные самолёты Ан-26, Ан-12 и Л-410.

Екатеринбуржцы с волнением и восторгом наблюдали за происходящим в небе
Екатеринбуржцы с волнением и восторгом наблюдали за происходящим в небе
Новый День: Над Екатеринбургом пролетела боевая авиация (ФОТО)
Новый День: Над Екатеринбургом пролетела боевая авиация (ФОТО)
Новый День: Над Екатеринбургом пролетела боевая авиация (ФОТО)

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 03.05.17

Традиционного шествия радиофака в Екатеринбурге больше не будет (ВИДЕО). / В губернаторы Свердловской области собрался неизвестный юноша неподходящего возраста. / По делу о краже невьянской иконы во время Олимпиады в Сочи вынесли приговор.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter