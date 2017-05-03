Над Екатеринбургом пролетела боевая авиация (ФОТО)

Публикации за 03.05.17

Сегодня в Екатеринбурге прошла репетиция авиационной части парада Победы. В небе над городом пролетели вертолеты, штурмовики и истребители. Екатеринбуржцы, вооружившись фотоаппаратами и биноклями, наблюдали за тренировкой авиагруппы.

Напомним, в параде на 9 Мая в уральской столице примут участие четыре истребителя-перехватчика МиГ-31, четыре фронтовых бомбардировщика Су-24М, два фронтовых штурмовика Су-25 и вертолёты Ми-8 и Ми-24, транспортные самолёты Ан-26, Ан-12 и Л-410.

Екатеринбуржцы с волнением и восторгом наблюдали за происходящим в небе

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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