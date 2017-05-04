Над Екатеринбургом прошла тренировка военной авиации (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 04.05.17

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Сегодня, как и вчера, в 11:00 над центром Екатеринбурга пролетели военные вертолеты, транспортники, фронтовые бомбардировщики Су-24 М. Они отрабатывали прохождение над главной городской площадью к параду 9 Мая.

Как ранее сообщала пресс-служба ЦВО, в этом году зрители увидят году над уральской столицей 20 единиц боевой техники. Планируется, в параде примут участие вертолет Ми-26, звенья вертолетов Ми-8, штурмовиков Су-25, фронтовых бомбардировщиков Су-24М, истребителей-перехватчиков МиГ-31, а также самолеты Л-410, Ан-12 и Ан-26.

Наблюдение за учебными утренними полетами над Екатеринбургом в первых числах мая стали традиционным развлечением для горожан.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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