В Кольцово из-за репетиций парада и в День Победы не будут принимать и отправлять самолеты

Публикации за 04.05.17

В екатеринбургском аэропорту Кольцово в связи с репетициями парада и в День Победы изменится расписание. Воздушная гавань будет работать с ограничениями в течение трех дней. Об этом сообщают в Государственной корпорации по организации воздушного движения в РФ.

Как передает корреспондент NDNews.ru, ограничения на взлет и посадку самолетов будут действовать 6 и 7 мая с 10:10 до 10:50 и с 14:30 до 15:10 по местному времени. 9 мая – с 10:10 до 10:50. Причина – репетиции военной авиации в преддверии Дня Победы и праздничный парад.

В аэропорту Кольцово отмечают, что все участники воздушного сообщения заблаговременно предупреждены об ограничениях. Авиакомпаниям предстоит самостоятельно корректировать свое расписание. Скорее всего, некоторые рейсы будут задержаны.

Стоит добавить, что накануне самолет компании Fly Dubai, следовавший из Дубая в Екатеринбург, вынужденно сел в Уфе. Такое решение командир экипажа принял в связи с репетицией парада – в небе над Екатеринбургом летала воздушная техника. Рейс прибыл в уральскую столицу с задержкой в два часа. Пилоты других самолетов длительное время кружили над Кольцово, ожидая разрешения на посадку.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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